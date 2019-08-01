Başbuğ Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’da doğduğu evi ziyaret ettik

Lefkoşa’daki Müze Evde dualarımız Başbuğ Türkeş’e

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in, 102 yıl önce dünyaya geldiği ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa’daki evi, müze olduktan sonra ilk ziyaretçileri arasında www.haberlerankara.com ekibi de yer aldı.

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Harabe görüntüsünden kurtarılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen müze evde, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in okuduğu Kur’an-ı Kerim, Hacda namaz kıldığı seccade, tespihi ve hayatı boyunca kullandığı bazı eşyalar sergileniyor.

Özel olarak yapılan bir heykelinin de yer aldığı müzeyi ziyaret edenler, Alparslan Türkeş’in kendi sesinden, kurultaylarda yaptığı konuşmaları dinleme fırsatı buluyor.

Müzede, Cennet Mekan Başbuğ Alparslan Türkeş’in aziz ruhu için Fatiha okuyup 9 ışık ve 9 kurdu temsil eden figürün önünde dua ettik.