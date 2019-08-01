Son Dakika
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret

Başbuğ Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’da doğduğu evi ziyaret ettik

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in, 102 yıl önce dünyaya geldiği ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa’daki evi, müze olduktan sonra ilk ziyaretçileri arasında www.haberlerankara.com ekibi de yer aldı.

Kültür - Sanat 01.08.2019, 11:39 01.08.2019, 11:47 Tuğçe Hanım
Başbuğ Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’da doğduğu evi ziyaret ettik

Lefkoşa’daki Müze Evde dualarımız Başbuğ Türkeş’e 

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in, 102 yıl önce dünyaya geldiği ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa’daki evi, müze olduktan sonra ilk ziyaretçileri arasında www.haberlerankara.com ekibi de yer aldı.

,

Harabe görüntüsünden kurtarılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından restore edilen müze evde, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş'in okuduğu Kur’an-ı Kerim, Hacda namaz kıldığı seccade, tespihi ve hayatı boyunca kullandığı bazı eşyalar sergileniyor.

Özel olarak yapılan bir heykelinin de yer aldığı müzeyi ziyaret edenler, Alparslan Türkeş’in kendi sesinden, kurultaylarda yaptığı konuşmaları dinleme fırsatı buluyor.

Müzede, Cennet Mekan Başbuğ Alparslan Türkeş’in aziz ruhu için Fatiha okuyup 9 ışık ve 9 kurdu temsil eden figürün önünde dua ettik.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
#Başbuğ Alparslan Türkeş #Lefkoşadaki Müze Evde dualarımız Başbuğ Türkeşe #Milliyetçi Hareket Partisi #Genel Başkanı Alparslan Türkeş #lefkoşa kıbrıs
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
İmsak 03:58
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:10
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@