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BBDSO'dan sezon açılışı konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.

Kültür - Sanat 04.10.2019, 00:53 04.10.2019, 09:52
BBDSO'dan sezon açılışı konseri
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BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.

Rus asıllı Amerikalı kemancı Alexander Markov'un konserdeki performansı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Gecede seslendirilen eserler arasında C. Saint-Saens'den "Bacchanale", N. Paganini'nin "Keman Konçertosu No:2, Op:7" L.van. ve Beethoven'dan "5.Senfoni, Op:67" yer aldı.

Konser sonunda Alexander Markov ve Dağhan Doğu uzun süre alkışlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Alexander Markov #Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) #Dağhan Doğu
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