Behzat Ç. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Türk televizyon tarihinin en kült yapımlarından biri olan Behzat Ç. 6 yıllık bir aranın ardından yeniden izleyicileriyle buluşacak. Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden dizi ekibi, geçtiğimiz günlerde yeni sezon için hazırlanan afişleri paylaştı. Behzat Ç. Yeni sezon afişinde Erdal Beşikçioğlu’nin tek başına durduğu görselde, son yılların en çok izlenen aksiyon filmlerinden biri olan John Wick filmine de göndermelere yer verildi.
Behzat Ç. Yeni sezonu yayınlanacağı haberinin duyurulmasının ardından, dizinin hayranları tarafından Behzat Ç. Yeni sezon hangi kanalda? Sorusu hızla yayılmaya başladı. Dizi oyuncuları ve yapım ekibi tarafından alınan ortak kararla birlikte dizinin yeni sezonlarının televizyonda yayınlanmayacağı, internet platformu olan Blue TV platformundan izleyicilerin diziyi izleyebilecekleri açıklandı. Son yıllarda Netflix ile başlayan internet dizi furyasına, Türkiye’den de daha önce birçok önemli sanatçı katılmış ve internet dizisinde yer almışlardı.
Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’na dizinin eski sezonlarından sevilen oyuncuların yine eşlik edeceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dizinin yayınlanan oyuncu kadrosu ve görsellerinde çok sayıda genç oyuncunun da diziye dahil olduğu göze çarpmaktadır. Behzat Ç. Yeni sezon tarihi ise 25 Temmuz olarak açıklandı. Yeni sezon ilk bölümünü merakla bekleyen dizinin hayranları, uzun bir aranın ardından diziye kavuşacakları günü iple çekiyorlar.
Behzat Ç. Yeni Sezon Posteri Yayınlandı!
6 yıl önce yayın hayatını sonlandıran Behzat Ç. dizisi, geçtiğimiz aylarda yeni sezonda Blue TV’de dizinin yeniden yayınlanacağını açıklamasının ardından birçok kişi tarafından bu haber sevinçle karşılanmıştı. Blue TV özel yapımları arasında yer alacak olan Behzat Ç. dizisinden yeni sezon ilk posteri de yayınlandı. Posterde tek başına yer alan Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu) duruşu ve posterde yer alan diğer kareleriyle izleyicilerde John Wick göndermesi olup olmadığı tartışmalarını başlatmıştır.
Behzat Ç. yeni sezon ilk bölümünün 25 Temmuz’da Blue TV’de yayınlanacağı duyuruldu. İnternet dizisi olarak yoluna devam edecek olan Behzat Ç. Blue TV üzerinden her sezon 6 bölüm olarak yayınlanacak. İnternet dizileri arasında iddialı bir giriş yapan Behzat Ç. dizisinin yeni sezon kadrosu da oldukça dikkat çekici. Behzat Ç. yeni sezon oyuncu kadrosu; Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ege Aydan, Canan Ergüder’in dizide yeniden rol alacağı duyuruldu. Bu isimlere ek olarak dizide yine isimlerin yer alması da bekleniyor.
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