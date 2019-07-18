Behzat Ç. Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Behzat Ç. Yeni sezonu yayınlanacağı haberinin duyurulmasının ardından, dizinin hayranları tarafından Behzat Ç. Yeni sezon hangi kanalda? Sorusu hızla yayılmaya başladı. Dizi oyuncuları ve yapım ekibi tarafından alınan ortak kararla birlikte dizinin yeni sezonlarının televizyonda yayınlanmayacağı, internet platformu olan Blue TV platformundan izleyicilerin diziyi izleyebilecekleri açıklandı. Son yıllarda Netflix ile başlayan internet dizi furyasına, Türkiye’den de daha önce birçok önemli sanatçı katılmış ve internet dizisinde yer almışlardı.

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’na dizinin eski sezonlarından sevilen oyuncuların yine eşlik edeceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dizinin yayınlanan oyuncu kadrosu ve görsellerinde çok sayıda genç oyuncunun da diziye dahil olduğu göze çarpmaktadır. Behzat Ç. Yeni sezon tarihi ise 25 Temmuz olarak açıklandı. Yeni sezon ilk bölümünü merakla bekleyen dizinin hayranları, uzun bir aranın ardından diziye kavuşacakları günü iple çekiyorlar.

Behzat Ç. Yeni Sezon Posteri Yayınlandı!

6 yıl önce yayın hayatını sonlandıran Behzat Ç. dizisi, geçtiğimiz aylarda yeni sezonda Blue TV’de dizinin yeniden yayınlanacağını açıklamasının ardından birçok kişi tarafından bu haber sevinçle karşılanmıştı. Blue TV özel yapımları arasında yer alacak olan Behzat Ç. dizisinden yeni sezon ilk posteri de yayınlandı. Posterde tek başına yer alan Behzat Ç. (Erdal Beşikçioğlu) duruşu ve posterde yer alan diğer kareleriyle izleyicilerde John Wick göndermesi olup olmadığı tartışmalarını başlatmıştır.