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“Benim Adım Melek“ dizisi Gaziantep'te tanıtıldı

- TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz:- "Yaptığımız her çalışmanın arka planında bazı değerleri ön plana çıkarmaya yönelik şeyler var. Benim Adım Melek dizisi de bunlardan birisi"

Kültür - Sanat 25.09.2019, 23:09 26.09.2019, 00:07
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GAZİANTEP (AA) - TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, yaptıkları her çalışmanın arka planında bazı değerleri ön plana çıkarmaya yönelik şeylerin olduğunu belirterek, yeni başlayan "Benim Adım Melek" dizisinin de bunların arasında yer aldığını söyledi.

Yavuz, dizinin tanıtımı için Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen programda gazetecilere yaptığı açıklamada, dizi sezonunun başlamasıyla herşeyin kıran kırana geçtiğini, TRT'nin de bu yarışın en önemli aktörlerinden olduğunu söyledi.

Özel kanallardan farklı olarak daha çok değer odaklı çalışmalar ortaya koyduklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Yaptığımız her çalışmanın arka planında bazı değerleri ön plana çıkarmaya yönelik şeyler var. Benim Adım Melek dizisi de bunlardan birisi. Bu dizide güçlü bir kadın, anne ve aile duygusu ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Çocukları için kendini feda eden bir annenin hikayesi bu film. Ayrıca Gaziantep atmosferinde göreceğiniz öğeleri barındıran bir eser."

Dizinin yaklaşık 2 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu ve son 6 aylık çalışmaların ise Gaziantep'teki çekimlerde yoğunlaştığını aktaran Yavuz, hikayenin Gaziantep'in değerleriyle birleşerek iddialı bir yapıyla seyircinin karşısında olacağını kaydetti.

Dizinin başrol oyuncularından Kutsi de projenin naif bir hikayeyi anlattığını belirterek, bu hikayede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve diğer ilgililerin katıldığı programda, katılımcılar dizinin ilk bölümünü birlikte izledi.

#dizi #Cemil Yavuz #Benim Adım Melek #gaziantep #TRT1
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