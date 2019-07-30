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Beytüşşebap Kürtçe kliple tanıtıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, kentte terörün izlerini silmek için bir klip yayınladı. Klibi resmi sitelerinde paylaşan kaymakam ve belediye başkanına tebrik mesajları yağdı.

Kültür - Sanat 30.07.2019, 12:37
Beytüşşebap Kürtçe kliple tanıtıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi, kentte terörün izlerini silmek için bir klip yayınladı. Klibi resmi sitelerinde paylaşan kaymakam ve belediye başkanına tebrik mesajları yağdı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin işbirliği ile terör örgütü PKK’nın izlerini silmek için çeşitli çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda, Beytüşşebap Kaymakamlığı ve belediye ortaklığında düzenlenen etkinliklere her geçen gün ilgi daha çok artmaya başladı. Kaymakamlık ve belediyenin yeni çalışması ise Kürtçe klip oldu. İlçedeki eski kültürü başka taraflara çekenlere inat kardeşlik mesajlarının verildiği 4 dakikalık Kürtçe klipte, ilçedeki doğal yerler, tarihi alanlar, şelaleler, yaylalar ve ilçenin güzellikleri tanıtımı yapıldı. Klip hem kaymakamlık hem de belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Büyük ilgi gören klip vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Çalışma ile ilgili konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, gönül belediyeciliği için bu yola koyulduklarını söyledi. Aşan, “Bizim seçim dönemindeki sloganımız gönül belediyeciliği oldu. İnsanlarımızın halkımızın gönlünü kazanmak için evveliyatında ihtiyaçları olan alt yapı üst yapılarının yanında tabi onlarında sosyal yönünden de yakınlık göstermek istedik. Biz belediye olarak işte tarihe yüz tutmuş kaybolmuş veya daha önce dedelerimizin, nenelerimizin söylediği ninnileri şarkıları tekrar derleyip toplayıp profesyonel anlamda yöremizdeki sanatçılarımızla bunu tekrar gündeme getirip arşivleştirmek istedik. Göreve gelir gelmez Beytüşşebap’ı tüm dünyaya tanıtmaya çalıştık. Uçurtma şenlikleri yayla şenlikleri düzenledik. Yöresel kıyafetimiz var tarım ve hayvancılık alanında çok ilerlemiş bir ilçe. Beytüşşebap yaylaların başkenti aslında bin bir çeşit çiçek var ve sürekli tazeliğini koruyor. Organik bal organik peynir ve yoğurt için çalışmalarımız var. Ben göreve geldiğim günden beri yaylaların yollarını sürekli açık tutuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu güzel klip gibi çok güzel çalışmalar sizlerle olacaktır” dedi.

(İHA)
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