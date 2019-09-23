Bodrum'da yeni sezon Türk filmleri tanıtıldı

Türk filmlerini Bodrum ve Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla buluşturan ve Ege’nin en keyifli etkinlikleri arasında yer alan “Bodrum Türk Filmleri Haftası”nın ilk günü CineBodrum ile açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda Naim, Baba Parası, Nasipse Olur, Hareket Sekiz filmlerinin tanıtımlarının yanı sıra “Sinemacılıkta Analitik Biletini Al”, “Sinema Reklamında Yeni Dönem”,”CGV Mars”ın sunumları gerçekleşti.

“Naim” filminin yapımcısı Mustafa Uslu, başrol oyuncusu Hayat Van Eck, “Baba Parası” filminin yapımcısı Necati Kocabay, başrol oyuncuları Murat Cemcir ile Ahmet Kural, Nasipse Olur filminin başrol oyuncuları Algı Eke ile Barış Başar ve Hareket Sekiz filminin yapımcısı Levent Cengizhan, başrol oyuncularından, Ali Sunal, Onur Atilla, Gürgen Öz ve Hakan Bilgin’in katılımıyla Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un eşsiz ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtımlara ise çok sayıda yapımcı, yönetmen oyuncu, sinema salon işletmecileri ve medya mensubu katıldı.

Her geçen yıl daha da gelişen, Türk filmlerini sadece Bodrum’la değil, Yunanistan'ın Kos (İstanköy) Adası’yla da buluşturan ve sinemaseverleri Bodrum’un büyülü Ege atmosferinde ağırlayan “Bodrum Türk Filmleri Haftası” 9 yıl içerisinde daha da gelişti ve sinema sektörünün heyecanla beklediği özel bir buluşmaya dönüştü. Film gösterimleri 20-27 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası’nda gerçekleşecek.