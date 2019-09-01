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Boğalar arenaya sığmadı

Muğla ve Aydın illerinde kültürün bir parçası haline gelen boğa güreşlerinde Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesinde gerçekleştirilen boğa güreşlerinde boğalar güreşi arena dışına taşıdı.

Kültür - Sanat 01.09.2019, 21:15
Boğalar arenaya sığmadı
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Muğla ve Aydın illerinde kültürün bir parçası haline gelen boğa güreşlerinde Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesinde gerçekleştirilen boğa güreşlerinde boğalar güreşi arena dışına taşıdı.

Yerkesik Mahallesinde bu yıl 33’üncüsü gerçekleştirilen geleneksel boğa güreşlerine Aydın ve Muğla illerinden 160’a yakın boğa katıldı. Yaklaşık 7 bin izleyicinin 35 derece güneşe rağmen izlediği güreşlere hem izleyici, hem de boğaların katılımının yüksek olması izleyicilere zevkli ve çekişmeli güreşler izletti.

Arenaya çıkan boğalar zaman zaman rakiplerinden kaçtı. Arenadan kaçan boğalar güreş alanı dışına çıkarken, arena dışında da güreşlerini devam ettirdiler. Arena çevresini saran korkulukları yıkarak kaçan boğalar herhangi bir yaralanmaya neden olmadı.

Yerkesik Mahalle Muhtarı ve Güreş Tertip Komitesi Başkanı Kemal Çamlıbel, katılımdan memnun olduklarını belirterek, “Bu yıl 33’üncüsünü düzenlediğimiz şenliklerimize 165 boğa katıldı. Aydın ve Muğla’daki tüm ilçelerden misafirlerimiz var. Güreşlerimize ilgi çok yoğun. Amacımız bu kültürü gelecek nesillerimizin devam ettirmesi. Bu güreşi yapış amacımız da bu sene Pazar yerine soğuk hava deposu yapacağız. Mahallemizin bu acil ihtiyacı var” dedi.

(Bekir Tosun/İHA)
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