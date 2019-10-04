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Brüksel'de klasik Türk ve Batı müziği buluştu
- Müzik tarihçisi ve piyanist Evren Kutlay, soprano Pınar Temizel Çulha ve bariton Niyazi Ölmez, Brüksel Kraliyet Konservatuvarında müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı
Kültür - Sanat 04.10.2019, 23:41
BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de, klasik Türk ve Batı müziklerinin buluşmasından oluşan konser yoğun ilgi gördü.
Brüksel Konservatuvarı Oda Müziği Orkestrasıyla verilen konsere, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu ve diğer davetliler katıldı.
"Batı müziğinin Osmanlı İstanbulu'na etkileri" temalı parçalardan oluşan konserin ardından sanatçılar davetlilerden yoğun alkış aldı.
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