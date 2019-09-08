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Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri
BURSA (AA) - 1990'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla öne çıkan sanatçılardan oluşan Çılgınlar Kulübü, "Şimdi 90'lar" konseriyle Bursa'da sahne aldı. Reşat Oyal Kültür Parkı'ndaki Açıkhava Tiyatrosu'nda...
Kültür - Sanat 08.09.2019, 04:27
BURSA (AA) - 1990'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla öne çıkan sanatçılardan oluşan Çılgınlar Kulübü, "Şimdi 90'lar" konseriyle Bursa'da sahne aldı.
Gecede, aralarında Erdal Çelik, Jale, Reyhan Karaca, Pınar Aylin, Sibel Alaş, Uhde Seçil ve Ümit Sayın'ın olduğu sanatçılar, 1990'lı yıllara damga vurmuş eserlerini seslendirdi.
Sanatçılar, Metin Özülkü Orkestrası eşliğinde hareketli şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla Bursalı müzikseverlerden tam not aldı.
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