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Çağdaş müziğin tınısı İstanbul’da yankılanacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen “BİLGİ Yeni Müzik Festivali” devam ediyor. Genç bestecileri uluslararası müzik topluluklarıyla buluşturmayı hedefleyen festival, 18 Ekim’de santralistanbul Kampüsü’nde müzikseverler için kapılarını aralayacak

Kültür - Sanat 15.10.2019, 10:35 15.10.2019, 10:38 Tuğçe Hanım
Çağdaş müziğin tınısı İstanbul’da yankılanacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen “BİLGİ Yeni Müzik Festivali” devam ediyor. Genç bestecileri uluslararası müzik topluluklarıyla buluşturmayı hedefleyen festival, 18 Ekim’de santralistanbul Kampüsü’nde müzikseverler için kapılarını aralayacak

Türkiye müzik piyasasına önemli isimler kazandıran İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, 18 Ekim Cuma akşamı, bu yıl onuncusu düzenlenen BİLGİ Yeni Müzik Festivali’nde müzikseverleri bir araya getirecek. Sekiz genç bestecinin festival için özel hazırladığı eserlerinin ilk kez seslendirileceği etkinliğe, Amsterdam merkezli uluslararası yeni müzik topluluğu OERKNAL Ensemble katılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Tüzün’den ve kendi repertuarlarından eserler icra edecek grup, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

OERKNAL Ensemble genç ve dinamik bir grup olarak öne çıkıyor. Grup bünyesinde yer alan isimlerden Daniel Boeke klarnet, Susanne Peters flüt, René van Munster viyolonsel, Christian Smith perküsyon, Jellantsje de Vries keman, Sophie Patey piyanoda performans sergiliyor. Grubun şefliğini ise Gregory Charette üstleniyor.

Tarih: 18 Ekim 2019, Cuma

Saat: 19.00

Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü, Enerji Müzesi Kontrol Odası

Detaylı bilgi için www.oerknal.org ve www.music.bilgi.edu.tr web adresleri ziyaret edilebir.

#İstanbul Bilgi Üniversitesi #santralistanbul Kampüsü #BİLGİ Yeni Müzik Festivali #istanbul #Çağdaş müzik
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