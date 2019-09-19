Son Dakika
“Nuh'un Gemisi“de Hedef UNESCO Kültür Mirası Listesi
Ahilik Kültürü, Ahi Evran'da öğrencilere anlatıldı
Bakan Soylu'dan '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı
Döviz kurları 19 Eylül 2019
VİOP'ta endeks kontratı bugün düşüşte
Başkan Balcı, Ankara Kalesinde emektar esnaflarla buluştu
Küresel piyasalar, Fed ve BoJ'un ardından yön arayışında
Kuzey Irak’ta 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Brent petrolün varili güne 63,75 dolar bandında başladı
Ankara TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

Çankaya Belediyesi, kültür-sanat sezonunu açtı

Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri Eylül ayı ile birlikte yeni sezonu açtı. Başkentin sanat yaşamına yön veren merkezlerde, ayın son iki haftasında tam beş önemli etkinlik Çankayalılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Kültür - Sanat 19.09.2019, 10:28 19.09.2019, 10:47 Ramazan Durmuş
Çankaya Belediyesi, kültür-sanat sezonunu açtı

Çankaya Belediyesi kültür ve sanat merkezleri Eylül ayı ile birlikte yeni sezonu açtı. Başkentin sanat yaşamına yön veren merkezlerde, ayın son iki haftasında tam beş önemli etkinlik Çankayalılarla buluşmaya hazırlanıyor. 20 Eylül'de Galeri Çankaya'da açılacak Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) Atölyeleri Sergisi'yle başlayacak sanat maratonu, Yılmaz Güney Sahnesi'nde radyo sunucuları Abbas Turan ve Bora Temmuz'un hazırlayıp sunduğu " Eşikten Öte "sahne gösterisiyle devam edecek.

21 Eylül'de Yılmaz Güney Sahnesi bu kez bir müzikale ev sahipliği yapacak. Sanatçı Duygu İhtiyar'ın yazıp yönettiği Toprak Müzikali'nin galası saat 19'da sanatseverlerle buluşacak. 26 Eylül'de ise Çankaya Belediyesi, Dil Derneği ile birlikte Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Dil Devrimi'nin 87'nci yılını kutlayacak. "Ortak Dilimiz Türkçe'ye Saygı" temasıyla kutlanacak Dil Bayramı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yazarlar Aytül Akal ve Ali Kınacı'ya onur ödülü verilecek.

Dil Bayramı kutlamalarının ardından Çağdaş Sanatlar Merkezi Eylül ayının son etkinliğinde doğaseverleri karşılayacak. 27 Eylül saat 19'da Ankara'nın Cücük köyünde organik tarım yapan ve öğreten, bilge üretici Vehbi Sözeri'nin hikayesinin anlatıldığı "Doğalın İzinde" belgeseli Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu'nda gösterilecek.  Ceren Öney Kalan'ın yönettiği belgeselin gösterimi öncesinde ise Prof. Dr. Cem Özkan ve Vehbi Sözeri söyleşi davetlilerle buluşacak.

banner62
#ankara #kültür sanat #ankara haberleri #haberlerankara #Çankaya Belediyesi #Başkentte sanat
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@