Cazın Kartalları Zonguldak'ta sahne aldı

ZONGULDAK (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde konser verdi.

Tatoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserin orkestra şefliğini Hava Bando Binbaşı Sabri Belce yaptı.

Unutulmaz caz melodilerinin seslendirildiği konserde yoğun katılım nedeniyle izleyicilere ek sandalye dağıtıldı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konser sonunda yaptığı konuşmada, orkestranın, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya ve Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde verdiği konserlerde, katıldığı ulusal ve uluslararası festivallerde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve çok sesli müziği başarıyla temsil ettiğini söyledi.

Konseri izlemeye gelenler arasında Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar da yer aldı.