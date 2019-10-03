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ÇDSO'nun açılış konserinde İdil Biret sahne aldı
ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne aldı.Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Yalçın Adıgüzel yönetiminde düzenlenen konserde solist olarak İdil...
Kültür - Sanat 03.10.2019, 21:41
ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne aldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Yalçın Adıgüzel yönetiminde düzenlenen konserde solist olarak İdil Biret yer aldı.
Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Bedrich Smetana'nın "Moldova" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Romeo ve Juliet" eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
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