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Devlet Tiyatroları perdelerini açtı

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, prömiyeri geçen yıl yapılan Ankara Devlet Tiyatrosunun "Reis Bey" oyununu izledi - Büyük Tiyatro'da sahnelenen oyun öncesi, hayatını kaybeden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Kültür - Sanat 01.10.2019, 23:29
Devlet Tiyatroları perdelerini açtı

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları, 2019-2020 sanat sezonunu bugün açarak, yeni eserler ve geçen sezon oyunlarını seyircilerle buluşturdu.

Sezonun ilk gününde, prömiyeri geçen yıl yapılan Ankara Devlet Tiyatrosunun "Reis Bey" oyunu, Büyük Tiyatro'da sahnelendi.

Özer Tunca'nın yönettiği oyunu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Vali yardımcıları Ali Sözen, Mustafa Erkayıran, İsmail Küreci, Ayhan Özkan ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt da izledi.

Bugün hayatını kaybeden tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Oyun bitiminde sanatçılar uzun süre alkışlanırken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, oyuncuları kuliste tebrik etti.

Öte yandan, Ergün Sav'ın yazdığı ve Faruk Günuğur'un yönettiği "Vatan Yahut Namık Kemal" oyunu da Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde prömiyerini gerçekleştirdi.


#"Reis Bey" #"Vatan Yahut Namık Kemal" #Devlet Tiyatroları #Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt #Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz
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