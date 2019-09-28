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Engelliler Nemrut Dağı'na çıktı

- Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki etkinliğe katıldı

Kültür - Sanat 28.09.2019, 19:10
Engelliler Nemrut Dağı'na çıktı

ADIYAMAN (AA) - "Uluslararası Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz Projesi" kapsamında Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışından Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, Nemrut Dağı'na çıktı.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünce bu yıl 20'ncisi düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, ABD, Almanya, Meksika, Brezilya, Tayvan gibi ülkelerden gelen engelliler, 2 bin 206 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı'na katılımcıların da desteğiyle çıkmayı başardı. Burada devasa heykelleri beğeniyle inceleyen katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik kapsamında, Nemrut Dağı'nın zirvesindeki terasta soprano Selva Erdener ile piyanist İbrahim Yazıcı mini bir konser verdi.

Soprano Erdener, yaptığı açıklamada, ilk kez geldiği Nemrut Dağı'nda verdiği konseri asla unutmayacağını belirterek tarihin içinde müziğin ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan bedensel engellilerden Bülent Çavuş, hayatında ilk kez bu denli zorlu bir yürüyüş yaptığını ifade ederek "Sağlam insanların bile çıkmakta zorlandığı Nemrut Dağı'na 10 yaşındaki kızımla çıktık. Zirveye çıktığımda ise tüm yorgunluğumu unutturacak bir manzara ile karşılaştım. Burası anlatılmayacak kadar güzel." dedi.

#"Rotary Engellilerle Zirvede #kahta #Nemrut Dağı #Nemrut'a Tırmanıyoruz" projesi #tırmanma
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