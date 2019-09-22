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Erol Evgin, Bursalılarla buluştu
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Bursa’da sahne aldı.
Kültür - Sanat 22.09.2019, 11:32 22.09.2019, 11:34 Ramazan Durmuş
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Bursa’da sahne aldı.
Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Bursa Kültürpark Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.
Dinleyicisinden 50. Yıl Hediyesi
Bir hayranı Erol Evgin’e 50. Sanat yılı hediyesi olarak el yapımı bir Atatürk portresi hediye etti. Erol Evgin hayranına sarılarak ona teşekkür etti
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