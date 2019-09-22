Erol Evgin, Bursalılarla buluştu

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Bursa’da sahne aldı.

Bursalıların büyük ilgi gösterdiği konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Bursa Kültürpark Açıkhava’yı tıklım tıklım dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.

“Altın Düetler 2” albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını söyleyen Evgin, albüme ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere teşekkür etti.

Dinleyicisinden 50. Yıl Hediyesi

Bir hayranı Erol Evgin’e 50. Sanat yılı hediyesi olarak el yapımı bir Atatürk portresi hediye etti. Erol Evgin hayranına sarılarak ona teşekkür etti