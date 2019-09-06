!f Filmleri Ankara’da 19-22 Eylül'de başlıyor

!f İstanbul’un Film Seçkileri Açıklandı

Çeşitliliğin birlikteliğinden doğan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde seyircisiyle buluşacak filmler belli oldu. Festival, !f Galalar, !f Efsaneler, !f Belgeseller gibi birçok farklı seçki ile 19 – 22 Eylül tarihleri arasında Ankara’yı canlandıracak. Festivalde Roy Andersson ve Dominga Sotomayor Castillo gibi ünlü yönetmenlerin son filmleri ilk kez izleyici ile buluşacak.

Söyleyecek sözü olanları 18 yıldır bir araya getiren !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 19-22 Eylül tarihleri arasında ise Ankara’da başlıyor. Çok seslilikle büyümeyi amaç edinen !f ruhu, bu yıl da özün bağımsızlığını ilan ediyor ve sinema tutkunlarını ortak bir platformda bir araya getiriyor. Festival yaklaşırken açıklanan seçkiler ise heyecanı tırmandırıyor.

!f Galalar’da Roy Andersson ve Dominga Sotomayor Castillo seyirciyle buluşacak

Dünya festivallerinde büyük ses getiren uluslararası filmleri, !f seyircisi ile buluşturan !f Galalar, açıklanan seçkisi ile sinemaseverlerin karşılıklı öğrenme sürecini pekiştirmeye hazırlanıyor. !f Galalar’ın, bu yılki seçkisinde aralarında “About Endlessness”, “Too Late to Die Young” ve “I Lost My Body” gibi filmleri !f seyircisine sunuyor. Roy Andersson’un 14 yılda tamamladığı “Yaşananlar” üçlemesinin ardından çektiği ve son filmi olan “About Endlessness” filmini beyazperdede izleme şansını bulacaksınız ya da Dominga Sotomayor Castillo’nun yönettiği “Too Late to Die Young” ile ülkedeki siyasi rejim değişikliğinden kaçan bir grup insanın yaşam mücadelesine tanık olacaksınız. Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’nde En İyi Film ve İzleyici ödülünün sahibi “I Lost My Body” ise Paris sokaklarında dolaşarak vücudunu bulmaya çalışan kesik bir elin hikâyesi ile bakış açınızı başka bir yöne çevirecek.

!f Efsaneler Türk Sinemasının Efsanelerini Ağırlıyor

Ulusal sinemanın hafızasını aydınlatan !f Efsaneler ise dönemlerinin efsanevi filmlerini seyircisiyle buluşturuyor. “Tabutta Rövaşata”, “Eşkıya”, “C Blok” ve “Salkım Hanım’ın Taneleri” gibi efsane Türk filmleri ile Türk sinema tarihinin yakın geçmişine bir yolculuk vadediyor. Yönetmen koltuklarında Derviş Zaim, Yavuz Turgul, Zeki Demirkubuz ve Tomris Giritlioğlu’nun oturduğu filmler, festivalin en ilgi çekici seçkileri arasında yer alıyor.

!f Kült, dünya sinemasında iz bırakan filmleri hatırlatıyor

Zamana direnerek her daim yeni kalmayı başarabilen filmler, !f Kült seçkisinde sizleri bekleyecek. Bu seçkide, David Lynch’in yönettiği “Eraserhead” gibi dünya sinema tarihinin kült filmlerini izleme şansı yakalayacaksınız. Lynch’in psikanalitik yöntemlerle kurguladığı filmlerinde hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak, kısa filmlerindeki karmaşık anlatımları çözerken bilinçaltının sinematik yansımasıyla tanışacaksınız.

Jüri üyeleri belli oldu!

Keş!f, !f Ulusal ve Türkiye’den Kısalar kategorilerinden oluşan yarışmalar ile !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, anlatacak hikâyesi olanlara kulak veriyor. Yeni doğanın bilgeliğinin daha fazla insana ulaşması için bir araya gelen jüri üyeleri ise filmleri değerlendirerek en iyiyi ortaya çıkmak istiyor. Bu hedefle Keş!f kategorisi, Michel Franco’nun jüri başkanlığında Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın ile en iyiyi arayacak. !f Ulusal kategorisindeki seçimleri ise jüri başkanı Ezel Akay önderliğinde Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yapacak. Türkiye’den Kısalar kategorisinin en iyisini de jüri başkanı Anna Henckel-Donnersmarck, Ayçe Kartal ve Farah Zeynep Abdullah seçecek.

Festivalde yer alacak diğer filmler

Gerçeğin, yaratıcısının deneyimiyle evrildiği belgeselleri ise !f Belgesel ile izleyebileceksiniz. “Ardında Kalanlar”, “Kadın Olmanın Günahı ” ve daha fazlası ile yaşamın her köşesinden özgün bakışlarla karşılaşacaksınız. !f Gökkuşağı ile “End of the Century” gibi bağımsız uluslararası filmlerle özgür renkleri aynı çatı altında bulurken, !f Karanlık ve Köşeli’de “Koko –di Koko-da” ile konfor alanın dışına çıkacaksınız. !f Ulusal seçkisinde yer alan Can Evrenol’un “ Peri: Ağzı Olmayan Kız” isimli filmini bir kez beyazperde de izleme fırsatını yakalayacaksınız. !f Ulusal seçkisi ile “Tehran City of Love” ve “The Gasoline Thieves” gibi filmlerle buluşacaksınız