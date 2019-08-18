Festival gölün içinde oynanan horonla başladı
Rize’nin Hemşin ilçesinde düzenlenen 3. Kültür, Sanat ve Tulum Festivali’nin ikinci günü kanocuların gölün ortasında oynadığı horonla başladı.
Rize’nin Hemşin ilçesinde düzenlenen 3. Kültür, Sanat ve Tulum Festivali’nin ikinci günü kanocuların gölün ortasında oynadığı horonla başladı.
Bu yıl 3.’sü düzenlenen Hemşin Kültür, Sanat ve Tulum Festivali kapsamında gerçekleşen kano yarışlarında 6 kategoride toplamda 25 sporcu kıyasıya yarıştı. Festivalin ikinci gününde ağırlıklı olarak su sporlarına önem verildi. Kano ve rafting yarışlarının gerçekleştiği festival, kanocuların göletin ortasında bir araya gelerek kurduğu horon halkasıyla başladı. İlginç görüntülere sahne olan anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Gölün ortasında ilk kez horon oynayanları gördüğünü dile getiren Zeki Sağır, “Bütün kanocular birleşseydi daha büyük bir halka oluşurdu” dedi.
Horon anını cep telefonuyla kaydederek yaşadığı Antalya’daki arkadaşlarına göndereceğini dile getiren Ali Acıyan ise, “Festival mükemmel ve gayet başarılı. Karadeniz deyince ilk önce akla horon gelir, ondan sonra festivaller ve ürünlerimiz gelir. Görüntüyü kaydettim, dostlara atacağım özellikle” diye konuştu.(Hasan Fehmi Demir – Oğuz Bal /İHA)
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