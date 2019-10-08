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fizy İstanbul Müzik Haftası'nda sahne alacak sanatçılar belli oldu

Popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım'da müzikseverlerle buluşuyor.

Kültür - Sanat 08.10.2019, 10:37 08.10.2019, 10:59
fizy İstanbul Müzik Haftası'nda sahne alacak sanatçılar belli oldu
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İSTANBUL (AA) - Popüler müzik ve kültür festivali fizy İstanbul Müzik Haftası, 4-9 Kasım'da müzikseverlerle buluşuyor. Festival kapsamında Kenan Doğulu, Teoman, Haluk Levent, Ceza, Kalben ve Norm Ender gibi isimler sahne alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fizy İstanbul Müzik Haftası, Volkswagen Arena, Kadıköy Sahne, IF Beşiktaş ve Moda Kayıkhane gibi mekanlarla, şehrin farklı noktalarına gerçekleştirilecek.

İlki geçen yıl gerçekleşen ve 200 bini aşkın müzikseveri konser ve etkinliklerle buluşturan fizy İstanbul Müzik Haftası, bu yıl 4-9 Kasım tarihlerinde yapılacak. Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek konserler serisinde birçok sanatçı yer alacak.

SM Production organizasyonuyla düzenlenen festival boyunca pop, rock, rap ve hip-hop müziğin en çok takip edilen isimleri seyirciyle buluşacak. 4 Kasım akşamı düzenlenecek fizy Müzik Ödülleri ile Türk müziğinde 2019'un en başarılı isimleri ödüller alacak.

fizy İstanbul Müzik Haftası'nda sahne alacağı kesinleşen sanatçılar, şu şekilde sıralanıyor: Anıl Piyancı, Ayben, Baneva, Ceza, Dolu Kadehi Ters Tut, Feridun Düzağaç, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Haluk Levent, Kalben, Kamufle, Kenan Doğulu, Manga, Moğollar, Norm Ender, Nova Norda, Ozbi ft. Gülce Duru, Önder Şahin ve Sayedar, Pentagram, Pilli Bebek, Sansar Salvo, Shantel, Şehinşah, Teoman.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#fizy İstanbul Müzik Haftası
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