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Fransa ve İtalya'yı Birbirine Bağlayan Tünelin Adı Nedir?

Fransa ve İtalya'yı Birbirine Bağlayan Tünelin Adı Nedir, Mont Blanc Tüneli ne zaman açıldı, 1999 Mont Blanc Tünel Yangın, mont blanc tüneli nerede

Kültür - Sanat 17.07.2019, 00:28 Emir Yılmaz
Fransa ve İtalya'yı Birbirine Bağlayan Tünelin Adı Nedir?

Fransa ve İtalya'yı Birbirine Bağlayan Tünelin Adı Nedir?

Fransa ve İtalya’yı, Alp Dağları’nın içinden geçerek birbirine bağlayan Mont Blanc Tüneli, dünyanın en uzun tünlerinden biridir. 1959 yılında inşaatına başlanan tünel, 1965 yılında açılarak faaliyetlerine başlamıştır. Mont Blanc Tüneli, Fransa’dan, İtalya’nın Torino şehrine giden yolu 50 km, Milano yolunu ise yaklaşık 100 km kadar kısaltmıştır. Kuzey Avrupa’nın en önemli tüneli olan Mont Blanc Tüneli, İtalya için oldukça önemli bir Trans Alpine ulaşım yolları arasında gösterilmektedir. Mont Blanc Tüneli, aynı adlı Mont Blanc zirvesinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. İsviçre’nin önemli seyahat merkezlerinden biri olan Mont Delent bölgesine 15 km uzaklıkta ve İsviçre’nin güneybatısında yer almaktadır.

Fransa ve İtalya arasında yolculuk süresini azaltmak için 1949 yılında imzalanan bir anlaşma sonrası, iki ülke arasında ulaşım büyük ölçüde rahatlatılmıştır. Diğer pek çok Avrupa ülkesi de Mont Blanc Tüneli sayesinde kolay ulaşım sağlayabilmektedir. İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Mont Blanc Tüneli, iki ülkenin belirlediği şirketler tarafından eşit bir şekilde yapılacaktı. Tünelin bir yarısını; Fransız ATMB (Autorotues/ tünel du Mont Blanc) yapmakla görevliyken diğer yarısını ise; SITMB (Trafo del Monte Bianco/ Societa İtaliana) İtalyan firmaları üstlenmiştir. 1959 yılında inşaat faaliyetlerine başlanan Mont Blanc Tüneli, 19 Temmuz 1965 yılında resmi olarak trafiğe açılmıştır.

2017 yılı itibariyle binek araçlarda tek yön ücreti; 44 € iken, üç ve daha fazla aksa sahip araçlar için tek yön ücreti; 300 € olarak belirlenmiştir. Toplamda 11. 611 km yani 7. 215 mil uzunluğuna sahip tünel, dünyanın en önemli ulaşım rotalarından biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Gotthar Base Tüneli’nden sonra dünyanın ikinci en derin tüneli olarak anılan Mont Blanc Tüneli, Aiguille Du Mindi zirvesine yakın bir noktadan geçmektedir.

Mont Blanc Tüneli, Fransa ve İtalya kökenli iki şirket tarafından yönetilmekteydi. Ancak, 1999 yılında koordinasyon ve organizasyon eksikliğinden kaynaklı olarak tünelde yangın çıkmış ve bu yangın sırasında 39 kişi hayatını kaybetmiştir. Yangının ardından şirketler birleştirilerek tek bir kurum halinde yönetimin sağlanması ön görülmüştür.

Fransa ve İtalya’yı Bağlayan Mont Blanc Tüneli Açıldı!

Mont Blanc Tüneli, 1959 yılında iki şirket tarafından inşaatına başlanmış ve 19 Temmuz 1965 yılında ilk defa trafiğe açılmıştır. Mont Blanc Tüneli; 11. 611 km uzunluğa, 8, 6 m genişliğe ve 4,35 m yüksekliğe sahiptir. Mont Blanc Tüneli, doğrudan yatay bir geçişe sahip değildir. Tünelin geçiş özelliklerinde ters çevrilmiş V şeklinde bir geçiş sistemi uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra Mont Blanc Tüneli, çift şeritli ve çift yönlü olarak tasarlanmıştır.

Mont Blanc Tüneli 1965 yılında açılmasının ardından o dönemde mevcut diğer tünellerin en uzunu olarak gösterilmekteydi. Döneminde var olan otoyol tünellerinde üç kat daha büyük olarak tasarlanmıştır.

Yolcu ve nakliye taşımacılığının en önemli, otoyol mimarilerinden biri olan Mont Blanc Tüneli, tarih içinde ölümlü kazalarla da sık sık gündeme gelmiştir. Özellikle önemli bir ihmalden kaynaklanan çıkan bir yangında 39 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olayın yaşanmasının ardından tünel yönetiminde önemli değişiklikler yapılmış ve olası kazaların engellenmesi için farklı tedbirler alınmıştır.

1999 Mont Blanc Tünel Yangını!

Mont Blanc Tüneli dünya üzerinde en çok 1999 yılında yaşanan yangın olayıyla hatırlanmaktadır. 24 Mart 1999 yılında sabah saatlerinde tünelde çıkan bir yangın, 39 kişinin yangın nedeniyle hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Un ve margarin taşıyan, Belçikalı bir nakliye kamyonu, Mont Blanc Tünelinin Fransa’ya yakın bölümündeyken, alev alması sonucu, tarihin en unutulmaz tünel kazalarından birinin yaşanmasına neden olmuştur. Kamyonda çıkan yangını uzun süre fark edemeyen sürücü yangını fark ettiğinden artık çok geçti. Yangını söndürmek için büyük çaba gösteren kamyon şoförü, yangını söndürememiş ve kaçmak zorunda kalmıştır.    

24 Mart 1999 yılının sabah saat: 10.50 civarında, Mont Blanc Tüneli’nde büyük bir yangın çıktı. Gilbert Degrave isimli Belçikalı kamyon şoförü, kamyonda çıkan yangını uzun süre fark edememiştir. Fark ettikten hemen sonra tünelin ortasında duran ve yangına müdahale eden şoför yangının büyümesine neden olmuş ve büyük bir yangını tetiklemiştir.

Yangın fark edildikten sonra tünel çalışanları, yangın alarmını aktifleştirmiş ve tünele araç girişini kapatmışlardır. Fransa ve İtalya tarafından giren birçok araç yarı yoldan dönmüş ancak büyük araçların çoğu manevra yapamayarak tünelden çıkamamıştır. Tünelde duman nedeniyle mahsur kalan araçlar, yoğun dumanın etkisiyle motorları durmuş ve sürücüler araçlarda uzun süre havasız kalmışlardır. Koşarak tünelden çıkmaya çalışan birçok kişi hayatını kaybetmiştir.

Bu trajik kazanın ardından üç yıl boyunca kapalı kalan Mont Blanc Tüneli, birçok önemli değişikliğe uğrayarak yeniden faaliyetlerine başlamıştır. Yangın sensörleri, bilgisayarlı altyapılar ve tünel yapısında önemli yapı değişiklikleri eklenmiştir. Kazadan sonra Mont Blanc Tüneli yönetici firmaları, yangına neden olan kamyon şoförü ve Fransız Bayındırlık Bakanlığından bir yetkili yargılanmış ve yangından sorumlu tutulmuşlardır.

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