Freerun sporunun en iyisi Titarenko'dan tarihi cennet Halfeti'de şov
Tarihi cennet Halfeti'de freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Alexander Titarenko şov.
Freerun sporunun en iyisi Titarenko'dan tarihi cennet Halfeti'de şov
Son yılların en dikkat çeken sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, bu kez Halfeti’de nefesleri kesti.
Ukraynalı sporcu, büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de evlerin çatılarından ve binaların arasından atletik hareketlerle geçerek olağanüstü görüntüler yaratan bir performansa imza attı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ‘Saklı Cenneti’ Halfeti, tüm doğal güzelliğiyle muhteşem bir performansa ev sahipliği yaptı. Son yılların yükselen sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyilerinden Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, doğal güzelliği ve büyük bölümü sular altında kalan Türkiye’nin tarihi cenneti Halfeti’de boş evlerin çatılarından ve binaların arasından akrobatik hareketlerle geçerek unutulmaz bir performans sergiledi.
Titarenko, adrenalin dolu atlayışları ve cesur geçişleri büyüledi
2017 yılında gerçekleştirilen Red Bull Art of Motion’da şampiyon olduktan sonra adını tüm dünyaya duyuran, bu sene ise FIG Parkur Dünya Kupası’nda Fransa’da üçüncü olan Ukraynalı sporcu Titarenko, Halfeti’nin su üstünde kalan kısmı kadar su altında kalan olağanüstü güzelliğini de performansına ekledi. Titarenko, adrenalin dolu atlayışları ve cesur geçişleriyle olağanüstü görüntüler oluşturan serisini Halfeti’nin simgesi olan minareden sulara atlayarak tamamladı.
Alenxander Titarenko: ‘Halfeti bana ilham verdi’
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