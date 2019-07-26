Gece Devriyesi Adıyla Anılan Tablo Kimin Eseridir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Güven Bana’nın yayınlanan son bölümünde yer verilen bir soru sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İki kişinin birlikte yarıştığı programda, sergilendiği sırada üzerine asit atılan ve kesici aletlerle zarar verilen Gece Devriyesi adlı tablonun kimin eseri olduğu sorulmuştu.

Başarılı sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından sunulan Güven Bana yarışmasında yöneltilen bu soru uzun süre sosyal medyada tartışma konusu oldu. Gece Devriyesi tablosu kimin eseridir? Sorusunun doğru yanıtı ise Rembrandt Harmenszoon Van Rijn olacaktı.

Gece Devriyesi Tablosunun Hikâyesi!

Orijinal adı De Nachtwacht olan Gece Devriyesi tablosu , 1642 yılında Hollandalı ressam Rembrandt tarafından tamamlanmıştır. Yapıldığı tarihten itibaren birçok farklı konuyla gündeme gelen Gece Devriyesi tablosu, ikinci dünya savaşı sırasında çalınma tehlikesine karşı Amsterdam’da bulunan Medemblik bölgesinde bir kalede saklanmıştır.

Rembrandt’ın Gece Devriyesi tablosu şuan Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Rijksmuseum’da sergilenmektedir.

Gece Devriyesi Tablosunun Ressamı Rembrandt Kimdir?

1606 ve 1669 yılları arasında yaşayan Rembrandt, dünyanın en iyi ressamları arasında yer almaktadır. Hollanda’nın Leiden bölgesinde dünyaya gelen Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, Hollanda altın çağı olarak tabir edilen dönemde yaşamıştır. Işığın ve gölgelerin ressamı olarak bilinen Rembrandt, baskı ustası ve ressam olarak tanınmaktadır.

17. yüzyıl Avrupa’sında; ticaret, bilim, sanat vb. konularda büyük bir gelişim gösteren Hollanda, bu dönemlerde birçok farklı sanatçı ve bilim insanı yetiştirmiştir. Bu isimlerin arasında en dikkat çekenlerden biri olan Rembrandt, Hollanda ve Avrupa sanat tarihinin en mühim ustaları arasında sayılmaktadır.

Rembrandt’ın bilinen şuana kadar 10’dan fazla tablosu bulunmaktadır. Ancak bu tablolardan sadece bir kısmı sergilenebilmektedir. Rembrandt’ın en bilinen tabloları; Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi, Gece Devriyesi, Belşazzar’ın Ziyafeti, Danae ve Yahudi Gelini’dir.

1621 yılında Hollandalı ünlü resim ustası Jacop van Swannenburg’un öğrencisi olarak eğitim gören Rembrandt, kısa süreliğine de olsa Pieter Lastman’in çıraklığını da yapmıştır. Birçok kişinin takdirini ve beğenisini kazanan eserleri sayesinde kısa sürede ün sahibi olsa da 1656 yılında Rembrandt iflas ettiğini açıklamıştır. İflas haberinin yayılmasının ardından birçok önemli eserini bu dönemde açık arttırma usulünde satılması gerekmiştir. Eserlerinin yanı sıra Rembrandt’ın yaşadığı evi bile borçları için o dönemde satılmak zorunda kalmıştır.