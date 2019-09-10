Genç bale öğrencisinin uluslararası başarısı

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de yaşayan 13 yaşındaki bale öğrencisi Selen Gür, Monako'daki dünyaca ünlü bale akademisine, gösterdiği performansla binlerce başvuru arasından seçilen 7 öğrenci arasına girmeyi başardı.

Karşıyaka Belediyesi'nin bale kursuna 3 yaşındayken kaydolan Gür, daha sonra İzmir Devlet Opera ve Balesi çocuk bölümünde dans etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde öğrenimini sürdüren Gür, 1 haftalığına dünyanın prestijli bale okulları arasında gösterilen Monako'daki Academie Princesse Grace'in yaz okuluna katıldı.

Yaz okulunda eğitmenlerin dikkatini çeken ve okulda eğitim görmesi için davet alan Gür, bale çalışmalarına yeni eğitim-öğretim yılında Monako'da devam edecek.

- "Kendimi özel hissediyorum"

Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada tutkuyla bağlı olduğu baleye çok iyi bir okulda devam edecek olmanın kendisini sevindirdiğini belirtti.

Bu gelişmenin kariyeri için bir eşik niteliği taşıdığına işaret eden Gür, şunları söyledi:

"Sevinçten ağladım. Bale, benim için anlatılamayacak kadar güzel bir şey. Zorla değil isteğimle, çok severek yapıyorum. Okula kabul edildiğimden beri kendimi daha özel hissediyorum. Beni layık gördükleri için onur duydum. Ülkemi temsil etmek bana gurur veriyor."

- "10 bin öğrenci arasından seçilen 7 kişi"

Anne Rana Gür de Monako'daki okula Selen'in videolarını gönderdiklerini, yaz okulundan 1 haftalık eğitim için davet aldıklarını belirterek, "Selen bu yıl yaklaşık 10 bin başvuru arasından kabul edilen 7 öğrenciden biri. Ayrıca okulun ilk Türk öğrencisi. Tam burslu olarak eğitim görecek. Selen, orada bir nevi Türkiye'yi de temsil edecek." dedi.

Selen'in Türkiye'deki eğitmenlerinden Banu Dağcıoğlu Türkeli ise Academie Princesse Grace'in önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Okulun direktörü Luca Masala'nın vizyonu çok geniş. Dünyadaki önemli yarışmalarda jürilik yapıyor. Okulun ilk amacı öğrencilerini en iyi platformlarda, operalarda tanıtmak. Öğrenci değil sanatçı yetiştirmeyi hedefleyen bir okul. Bu okuldan mezun olmuş öğrenciler çok iyi yerlere geliyorlar. Selen gibi öğrencilere imkan lazım. Önümüzdeki yıllarda Selen eğitimine devam etmek için mutlaka desteğe ihtiyaç duyacaktır. Selen'e de ileride inşallah ülkemizden maddi açıdan bir sanatsever yardımcı olur."























