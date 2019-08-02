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Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı için klip çekti

Şanlıurfa’da genç bir iş adamı, ilin tanıtımı için şarkı söyleyip klip çekti. Amatör olarak çekilen klipte aralarında Göbeklitepe, Harran Kümbet Evleri, Halfeti ve Balıklıgöl’ün de bulunduğu birçok tarihi mekan bulunuyor.

Kültür - Sanat 02.08.2019, 16:53 02.08.2019, 17:04
Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı için klip çekti

Şanlıurfa’da genç bir iş adamı, ilin tanıtımı için şarkı söyleyip klip çekti. Amatör olarak çekilen klipte aralarında Göbeklitepe, Harran Kümbet Evleri, Halfeti ve Balıklıgöl’ün de bulunduğu birçok tarihi mekan bulunuyor.

Şanlıurfa’da bir iş adamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan etmesine katkı sunmak için kendi imkanlarıyla bir klip çekti. Göbeklitepe başta olmak üzere Harran Kümbet Evleri, Halfeti ve Balıklıgöl gibi tarihi mekanlarda çekilen klipte, turistler Şanlıurfa’ya davet ediliyor. Klibi Şanlıurfa’nın tanıtımı için çektiğini söyleyen iş adamı Serkan Oflaz, “Şanlıurfamızın malumunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etti. Şanlıurfamız için güzel bir klip çekerek Şanlıurfa’nın tanıtımına katkı sağlamak istedim. Böyle bir farkındalık da oluşturduk. Ben kendi elimle bunu yaptım. ’Urfa’ya gidek mi değil de Urfa’ya gidak mı’ şarkısını yaptık. Tam yöresel şivemizle” dedi.

"ŞANLIURFA’NIN BİR TERÖR ŞEHRİ OLMADIĞINI GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK"

Oflaz, "Kendi imkanlarımızla ilk defa ve amatör olarak yaptık. Ben de Şanlıurfamız için, kültürümüz için, tanıtımı için, Göbeklitepemiz için farkındalık oluşturup böyle bir klip çektim. Umarım faydası olur, eminim olacaktır da çünkü şu anda sosyal medyada tıklanma oranları çok yüksek. Urfa dışarıdan terör şehri gibi görünüyor. Biz onların olmadığını göstermek için böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#iş adamı Serkan Oflaz #Göbeklitepe Yılı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Balıklıgöl #Halfeti #Harran Kümbet Evleri #Göbeklitepe #Şanlıurfa #Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı için klip çekti
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