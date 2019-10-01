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GençFest, rap ve rock rüzgarı estirecek
Başkentli müzikseverler, festivalde rap ve alternatif rock gruplarını dinleme imkanı bulacak.
Kültür - Sanat 01.10.2019, 11:32 01.10.2019, 12:02
ANKARA (AA) - Rap ve alternatif rock gruplarının sahne alacağı GençFest, Ankara'da düzenlecek.
Milyon Performance Hall'de 11-13 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalde, aralarında Şehinşah, Gazapizm, Adamlar, Anıl Piyancı, Hey! Douglas, Dolu Kadehi Ters Tut'un da yer aldığı 18 grup, başkentlilerle buluşacak.
Rap ve alternatif rock gruplarına ev sahipliği yapacak festivalde, her gün 6 grup sahne alacak.
Biletler günlük 55 lira, 3 günlük kombine 100 lira olmak üzere etkinlik gişesi veya "biletino.com"dan temin edilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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