Son Dakika
Keçiören’de korkutan yangın
Quaresma, Kasımpaşa’da
PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
İngilizler Boris Johnson’a karşı imza topluyor
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan ’Kapalı Maraş’ mesajı
Aykut Kocaman’a genç sporculardan yoğun ilgi
Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
Avrupa’da panik: 100 kişi hayatını kaybetti
"Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır"

Göbeklitepe'den sonra gözler Karahan Tepe'de

- Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki yapılara benzeyen dikili taşların görüldüğü Karahan Tepe'de kazı çalışmaları eylül ayında başlıyor - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: - "Şimdi Karahan Tepe'deki kazıların sonuçlarını merakla bekliyoruz. İnanıyorum ki daha eskisi de ortaya çıkacak ve insanlığın geçmişini yeniden ele alacağız" - Karahan Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul: - "Önümüzdeki günlerde Göbeklitepe'nin çağdaşı olan Karahan Tepe'de kazılara başlıyoruz"

Kültür - Sanat 29.08.2019, 15:44
Göbeklitepe'den sonra gözler Karahan Tepe'de

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de bulunan dikili taşlara benzeyen yapılar görüldüğü için "İkinci Göbeklitepe" olarak da nitelendirilen Karahan Tepe'de kazı çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karahan Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa Kültür ve Turizm İl Müdürü Aydın Arslan ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Başkan Beyazgül, 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin çağdaşı olduğu tahmin edilen Karahan Tepe'de arkeolojik kazıların eylül ayında başlayacağını belirtti.

Söz konusu alanın en az Göbeklitepe kadar eski olduğunu ve ilgi çekeceğinin tahmin edildiğini vurgulayan Beyazgül, çalışmalara belediye olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Çalışmaların merkez Haliliye ilçesinin Kargalı Mahallesi'nde yürütüleceğini anlatan Beyazgül, şöyle devam etti:

"Prof. Dr. Necmi Karul, bizi ziyaret ederek Tek Tek Dağları'nda bulunan Karahan Tepe'de kazı yapacaklarını belirtti. Bizden destek istediler ve biz de gereken desteği vereceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi Göbeklitepe'den daha eskisi olursa o da Urfa'da olacak demiştik. Şimdi Karahan Tepe'deki kazıların sonuçlarını merakla bekliyoruz. İnanıyorum ki daha eskisi de ortaya çıkacak ve insanlığın geçmişini yeniden ele alacağız. Şimdiden Şanlıurfa'mıza hayırlı, uğurlu olsun."

- "Yeni keşiflerle karşılaşacağız"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da Şanlıurfa'nın, yaklaşık 12 bin yıl öncesi neolitik döneme denk gelen kültürleriyle dünyada bilinen bir yer olduğunu söyledi.

Kentin isminin dünya çapında Göbeklitepe ile bilinir hale geldiğini vurgulayan Karul, "Önümüzdeki günlerde Göbeklitepe'nin çağdaşı olan Karahan Tepe'de kazılara başlıyoruz. Göbeklitepe'den elde ettiğimiz bilgileri derinleştirip artıracağını umuyoruz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'ün desteğini talep ettik ve kendisi de her anlamda destek olacaklarını belirtti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni keşiflerle karşılaşacağız." diye konuştu.

Karul, eylül ayında başlayacak kazılar öncesi alanda yapılan jeomanyetik taramalarda 30 civarında öbek ve 250 civarında dikili taşın tespit edildiğini sözlerine ekledi.

#Göbeklitepe #İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Karahan Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul #Karahan Tepe #Şanlıurfa #Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül #Yeni kazı
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@