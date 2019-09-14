Son Dakika
Guinness'in "En hızlı piyanisti" İstanbul'da konser verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reuters'a S-400, SU-35 Hakkında Önemli Açıklamalar
Diyarbakır annelerine Antalya'dan destek konvoyu yola çıktı
HDP Osmaniye İl Başkanı Cebrail Mutlu gözaltına alındı
Mansur Yavaş'ın suya yüksek zam teklifi MHP VE AK Parti'nin oylarıyla reddedildi!
Denize düşerek dalgalara kapılan genç kurtarıldı
Gloria Kupası - Galatasaray Doğa Sigorta: 88 - Anadolu Efes: 87
Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu
İstanbul’da dev "Yeditepe Huzur" uygulaması
Galatasaray Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı geçti

Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Evanescence İstanbul'da "Synthesis" turnesinde hayranlarıyla buluştu. Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence, Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Kültür - Sanat 14.09.2019, 00:25 Emir Yılmaz
Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

- ABD'li müzik grubu Evanescence, yeni yaklaşımların ve eski parçalarına yapılan yeni düzenlemelerin yer aldığı son albümleri "Synthesis" turnesi kapsamında hayranlarının karşısına çıktı

İSTANBUL (AA) - "Bring Me To Life" şarkısıyla hafızalarda yer edinen Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence, Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Ünlü müzik grubu yeni yaklaşımların ve eski parçalarına yapılan yeni düzenlemelerin yer aldığı son albümleri "Synthesis" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.

Konserde "Imperfection", "Whisper", "Made of Stone", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi sevilen şarkıları seslendiren gruba dinleyiciler de eşlik etti.

Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren Evanescence'ın solisti Amy Lee, "İstanbul! Sizi yeniden görmek çok güzel. Bizi buraya, güzel ülkenize getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Kalbimde ve hayatımda olmanız benim için çok büyük bir onur. İstanbul her zamanki gibi dost ve mucizevi." diye konuştu.

Bu geceyi hiç unutmayacaklarını belirten Amy Lee, "Lost In Paradise" şarkısını seslendirmeden önce hayranlarına, "Bu şarkıyı yazdığımda çok üzgündüm ama hiç üzülmeseydim bugün burada olmazdık o yüzden benim için üzülmeyin." dedi.

Unutulmayan şarkılarından "Bring Me To Life" ve "My Immortal" ile kapanış yapan Evanescence, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

- Evanescence Kimdir?

Müzisyen, şarkı yazarı Amy Lee ve gitaristi Ben Moody tarafından 1995'te kurulan Evanescence, 2003'te yayınlanan "Fallen" albümüyle kısa sürede çıkış yaparak listelerin başında yer almayı başardı.

Grup, ilk albümde yer alan "Bring Me To Life" parçasıyla 2004 Grammy Ödülleri'nde "En İyi Hard Rock Performansı" ödülünü alırken, 20 yıllık müzik kariyerleri boyunca "Bring Me To Life", "My Immortal", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi parçalarıyla rock sahnesinin klasikleri arasına girdi.

Evanescence, organik seslerin "synth"lerle bir araya geldiği, klasik müzik ve rock öğelerini barındıran dördüncü stüdyo albümleri "Synthesis"i 6 yıllık bir aranın ardından sevenleriyle buluşturdu.

#istanbul #Evanescence #Synthesis turnesinde #Grammy ödüllü #Imperfection #Whisper #Made of Stone #Going Under #Call Me When Youre Sober #Evanescence Kimdir
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 14 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Galatasaray 4 7
6. Trabzonspor 3 5
7. Ankaragücü 3 5
8. Sivasspor 3 4
9. Beşiktaş 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Göztepe 3 1
17. Kasımpaşa 4 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Balıkesirspor 4 6
6. Adana Demirspor 3 5
7. Keçiörengücü 3 5
8. Adanaspor 3 4
9. Erzurum BB 3 4
10. Osmanlıspor 3 4
11. Akhisar Bld.Spor 3 4
12. Altay 3 4
13. Menemen Belediyespor 3 4
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 4 8
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@