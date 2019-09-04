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Gürcistan’da ’Hızlı ve Öfkeli 9’ filminin çekimleri nefes kesti
Gürcistan’da “Hızlı ve Öfkeli 9” filminin çekimleri başkent Tiflis’ten sonra Rustavi kentinde devam ederken, 10 dakikalık kısmına 11 milyon dolarlık bütçe ayrılan çekimler nefes kesti.
Kültür - Sanat 04.09.2019, 15:02
Gürcistan’da “Hızlı ve Öfkeli 9” filminin çekimleri başkent Tiflis’ten sonra Rustavi kentinde devam ederken, 10 dakikalık kısmına 11 milyon dolarlık bütçe ayrılan çekimler nefes kesti.
“Hızlı ve Öfkeli 9” filminin Rustavi kentinde çekim işlerinde ağır ekipmanların kullanıldığı ve Chevrolet markalı otomobillerinin filmin sahnelerinde yer aldığı görüldü. Rustavi kentinin Meshişvili Caddesi’ndeki ağır makineleri hareket ettirerek on arabaya çarptığı, her şeyin aynen Hollywood filmlerinde olduğu gibi ustaca ve profesyonelce yapıldığı görüldü.
Filmin Gürcistan’daki çekim işleri 20 Eylül’e kadar devam edecek(İHA)
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