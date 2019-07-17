Son Dakika
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları
"Allah bizden korku hissini alıp tankların üzerine yürüme cesareti verdi"
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kabusa dönen orman yangını söndürüldü

Hicri Takvim, Hicri Yılbaşı ve Aşure Ayı Ne Zamandır?

Hicri Takvim, Hicri Yılbaşı ve Aşure Ayı Ne Zamandır, Hicri Yılbaşı Nedir, Hicri Takvime Göre Üç Aylar, Müslüman dünyasının kullandığı en önemli takvimdir

Kültür - Sanat 17.07.2019, 00:35 Emir Yılmaz
Hicri Takvim, Hicri Yılbaşı ve Aşure Ayı Ne Zamandır?

Hicri Takvim, Hicri Yılbaşı ve Aşure Ayı Ne Zamandır?

Hicri takvim, İslami takvim olarak da anılan bu takvim, Müslüman dünyasının kullandığı en önemli takvimdir. Ayın (kamer) dünya etrafında dönmesini temel alan bir siteme sahiptir. Başlangıç tarihi olarak da Hz. Muhammet’in (S.A.V) Mekke’den Medine’ye yaptığı hicret baz alınmaktadır. Mekke’den Medine’ye yapılan hicret, takvimin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Ay takvimine göre şekillendirilmiş takvim, ilk defa dört büyük halifeden biri olan Hz. Ömer döneminde oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Hicri takvimin başlangıç tarihi olarak belirlenen Hicret günü, safer ayının 27. Günü olarak belirlenmiştir. Ancak hicri takvimde başlangıç ayı Muharrem ayıdır. 16 Temmuz 622’ye rastlayan takvimin ilk günü başlangıç günü değil, 1 kabul edilen 622 yılıdır.

Hicri takvimde de 12 ay bulunmaktadır. 12 aylık takvim sistemi içinde 4 ay haram aylar olarak 3 ay ise üç aylar olarak anılmaktadır. Haram aylar; Muharrem, recep, Zilkade ve Zilhicce aylarıdır. Hicri takvime göre üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan olarak belirlenmiştir. Hicri takvimde de diğer takvim sistemlerinde olduğu gibi bazı yıllar 354 gün çekerken, bazıları 355 gün sürmektedir.

Hicri takvim ilk defa Dört halife döneminde olmuştur. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde, Hz. Muhammet’in Hicretinden yaklaşık 17 sene sonra, Miladi takvime göre 622 yılında toplanan bir heyet, Hicri takvimin oluşmasını sağlamıştır. Hz. Ali’nin tavsiyesi üzerine Hicretin yapıldığı yıl başlangıç yani 1 kabul edilmiştir. Hicri İslami takvimin kabul edilmesinden önce yıllarda herhangi bir rakam kullanılmamaktaydı. Yıllar o dönemde yaşanan bazı önemli hadiselerin isimleriyle anılmaktaydı.

Hicri takvim iki farklı sisteme göre de çalışabilmektedir. Kameri ve Şemsi takvim olmak üzere iki farklı güneş ve ay takvimi, hicri takvim olarak kullanılmaktadır. Hicri takvimde belirtilen ay isimleri, İslamiyet öncesinde de kullanılan isimlerden oluşmaktadır. İslam öncesi dönemde savaşların yapılmasının yasak olduğu haram aylar, hicri takvimde de haram olarak sayılmış ve toplumsal yapıya hicri takvim oluşturulurken riayet edilmiştir.

Hicri Yılbaşı Nedir?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı Muharrem ayıdır. 12 ay ve 355 günlük hicri kameri takvime göre Muharrem ayı ilk ay olarak kabul edilmektedir. Hicri takvimin başlangıç tarihi olarak ise Hz. Muhammet’in, Mekke’den Medine’ye hicreti esas alınmıştır. Hicri takvimde, Hz. Muhammet’in hicretinin temel alınması ve buna göre belirlenmesi Hz. Ömer döneminde, Hz. Ali’nin önerisiyle gerçekleşmiştir. Hicri 1 olarak kabul edilen tarihte yine Hicret edilen gün olarak kabul edilmiştir.

Hz. Muhammet’in Mekke’den, Medine’ye hicretini yaptığı yıl, Hicri yıl olarak tanımlanmaktadır. Bu takvimin temelinde ayın hareketleri temel alınmıştır. İslam dünyasında yaygın olan Hicri takvim bu nedenle kameri takvim olarak da anılmaktadır. Hicri takvim de, tıpkı miladi takvimde olduğu gibi 1 Hicri Kameri Sene’de yani hicri takvimin 1 yılı içinde 12 ay bulunmaktadır. Bu aylar arasında ilk ay ise Muharrem ayı olarak belirlenmiştir. Muharrem ayı miladi takvime göre hangi aya tekâmül ediyorsa o ay hicri yılbaşı olarak anılabilir.     

Hicri Takvimde Hangi Aylar Haram Kılınmıştır?

Hicri takvimde kullanılan ay isimleri, İslamiyet öncesi dönemde kullanılanlarla aynıdır. Benzer şekilde İslamiyet öncesi Arap topluluklarında çok sık iç savaşların yaşanmasından dolayı, bazı aylar savaşmanın yasak olduğu aylar olarak belirlenmiştir.

Hicri takvime göre haram aylar; Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayıdır. Bu aylarda Müslümanların savaşmaları yine İslam öncesinde olduğu gibi İslam döneminde de haram kılınmıştır. Hicri takvime göre haram ayların yanı sıra kutsal sayılan üç aylar bulunmaktadır. Bu aylarda yapılan ibadetlerin daha makbul olduğu ve özellikle Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olduğu inancı hâkimdir.

Hicri Takvime Göre Üç Aylar

İslam inancında üç aylar olarak bilinen ve miladi takvimde arka arkaya gelen; Recep, Şaban ve Ramazan ayları, İslamiyet açısından en kutsal aylar olarak görülmektedir. Birçok ayette ve hadisi şerifte de bu aylar hakkında önemli bilgiler verilmekte ve bu aylarda yapılan ibadetlerin çok kıymetli olduğu vurgulanmaktadır.

Hicri takvime göre üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan ayıdır. Bu aylar içinde Recep ayı hem haram aylar arasında hem de üç aylar içinde yer almaktadır. Hicri takvim kabul edildikten sonra hicri yıllar içinde; Muharrem, Safer, Rebiülevveli Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cameziyelahir, Recep Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, ayları tıpkı miladi takvimdeki aylar gibidir. Kameri Hicri Takvime göre bir yıl yine toplamda 12 aydan oluşmaktadır.

Hicri Kameri yani ay takvimine göre miladi olarak 16 Temmuz 622 yılı ayın dünya çevresindeki turunu esas almaktadır. Hicri takvim olarak kastedilen de çoğunlukla ay takvimidir. Hicri takvim ile miladi takvimden ayıran en temel farklardan biri ise miladi takvimde, hicri takvimin arasındaki farkın sabit olmamasıdır. 33 yıla 1 yıl şeklinde hesaplanan hicri yıl, bu hesaba göre oldukça ileri bir tarihte miladi takvimi geçecektir.    

#Hicri Takvim #Hicri Yılbaşı ve Aşure Ayı Ne Zamandır #Hicri Yılbaşı Nedir #Hicri Takvime Göre Üç Aylar #Müslüman dünyasının kullandığı en önemli takvim
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 17 Temmuz 2019
İmsak 03:36
Güneş 05:26
Öğle 13:00
İkindi 16:56
Akşam 20:23
Yatsı 22:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 69
2. Başakşehir 34 67
3. Beşiktaş 34 65
4. Trabzonspor 34 63
5. Malatyaspor 34 47
6. Fenerbahçe 34 46
7. Antalyaspor 34 45
8. Konyaspor 34 44
9. Alanyaspor 34 44
10. Kayserispor 34 41
11. Çaykur Rizespor 34 41
12. Sivasspor 34 41
13. Ankaragücü 34 40
14. Kasımpaşa 34 39
15. Göztepe 34 38
16. Bursaspor 34 37
17. Erzurum BB 34 35
18. Akhisar Bld.Spor 34 27
Takımlar O P
1. Denizlispor 34 72
2. Gençlerbirliği 34 70
3. Hatayspor 34 67
4. Osmanlıspor 34 62
5. Gazişehir Gaziantep 34 59
6. Adana Demirspor 34 58
7. Altınordu 34 57
8. Ümraniye 34 53
9. Boluspor 34 49
10. Altay 34 47
11. İstanbulspor 34 43
12. Adanaspor 34 37
13. Giresunspor 34 36
14. Eskişehirspor 34 35
15. Balıkesirspor 34 34
16. Afjet Afyonspor 34 30
17. Elazığspor 34 25
18. Karabükspor 34 0
Takımlar O P
1. Man City 38 98
2. Liverpool 38 97
3. Chelsea 38 72
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 70
6. M. United 38 66
7. Wolverhampton 38 57
8. Everton 38 54
9. Leicester City 38 52
10. West Ham 38 52
11. Watford 38 50
12. Crystal Palace 38 49
13. Newcastle 38 45
14. Bournemouth 38 45
15. Burnley 38 40
16. Southampton 38 39
17. Brighton 38 36
18. Cardiff City 38 34
19. Fulham 38 26
20. Huddersfield 38 16
Takımlar O P
1. Barcelona 38 87
2. Atlético Madrid 38 76
3. Real Madrid 38 68
4. Valencia 38 61
5. Getafe 38 59
6. Sevilla 38 59
7. Espanyol 38 53
8. Athletic Bilbao 38 53
9. Real Sociedad 38 50
10. Real Betis 38 50
11. Deportivo Alaves 38 50
12. Eibar 38 47
13. Leganés 38 45
14. Villarreal 38 44
15. Levante 38 44
16. Real Valladolid 38 41
17. Celta de Vigo 38 41
18. Girona 38 37
19. Huesca 38 33
20. Rayo Vallecano 38 32

Gelişmelerden Haberdar Olun

@