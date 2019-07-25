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Hollywood’un Türk Ressamı Bereketli, başarılarını anlattı

Hollywood’un Türk Ressamı Bereketli, başarılarını anlattı. Hollywood Ressamı olarak tanınan Metin Bereketli, sanat yolculuğunu ve başarılarını anlattı.

Kültür - Sanat 25.07.2019, 10:00 Emir Yılmaz
Hollywood’un Türk Ressamı Bereketli, başarılarını anlattı

Hollywood’un Türk Ressamı Bereketli, başarılarını anlattı

Hollywood Ressamı olarak tanınan Metin Bereketli, sanat yolculuğunu ve başarılarını anlattı.

Farklı bir bakış, üslup ve teknikle dünya şehirlerini resmeden ünlü ressam, “ Dünya halklarının birbirleri ile güzel iletişim kurabilmelerini arzuladığım için bu tablolara çok özen gösterdim” dedi.

Metin Bereketli Tabloları büyük ilgi görüyor

Tabloları ABD’de birçok filmde, TV dizisi, talk Show programlarında kullanılan, ABD yapımı birçok filmde, reklam filminde, tiyatro oyunlarında, rol almış olan Metin Bereketli, ilginç hikayesini de özel röportajında paylaştı.

ABD’de kuryelik yaptığı sırada teslimatlarında imzalı tablolarını hediye ettiğini belirten ünlü ressam, “Kuryelik yaparken dağıtmış olduğum imzalı kartpostallardan bir tanesi isminin verilmesini istemeyen önemli bir Hollywood film yapımcısının eline geçmiş ve kendisinin galeri sahibine tavsiyesi de benim bu galeri sahibi ile tanışmama vesile olmuştu” dedi.

Kaynak: Alfa Haber Ajansı (AHA)
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