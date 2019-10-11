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İDOB, “Don Kişot“ eseriyle bale sezonunu açtı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2019-2020 bale sezonu, Miguel de Cervantes'in aynı adlı romanından baleye uyarlanan "Don Kişot" balesi ile başladı.

Kültür - Sanat 11.10.2019, 11:31 11.10.2019, 11:54
İDOB, “Don Kişot“ eseriyle bale sezonunu açtı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2019-2020 bale sezonu, Miguel de Cervantes'in aynı adlı romanından baleye uyarlanan "Don Kişot" balesi ile başladı.

Rus besteci Ludwig Minkus'un müzikleriyle, İspanyol kültürünün renklerini sergileyen eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri bulunan eserde,"Don Kişot"u Alper Akalın canlandırırken, Büşra Ay "Kitri", Erhan Güzel "Basilio", Cem İndere "Sancho Panza", Özerk Tozkoparan "Gamache", Berfu Elmas "Amor", Zuhal Balkan ve Maia İto "İki Arkadaş", Can Bezirganoğlu "Çingenelerin Başı", Merve Topaldemir ise "Rüya Kraliçesi" rollerini sahneledi.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği eser, 15,16 ve 18 Ekim'de saat 20.00'de ve 12 ve 19 Ekim'de ise saat 16.00'da yeniden Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sergilenecek.

Ayşem Sunal Savaşkurt'un sahneye koyup düzenlediği eserin orkestra şefliğini Roberto Gianola üstlenirken, dekor tasarımını İsmail Dede, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını Önder Arık hazırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#İDOB #Don Kişot #bale #opera
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