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İKÜ'nün sahne konuğu; Fazıl Say
İstanbul Kültür Üniversitesi yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ı konuk edecek
Kültür - Sanat 01.10.2019, 11:51 01.10.2019, 12:21
İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), yeni sanat yılının ilk konserinde dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ı konuk edecek.
İKÜ'den yapılan açıklamaya göre, biletleri tükenmek üzere olan konser, üniversitenin Ataköy yerleşkesinde bulunan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde 9 Ekim'de saat 19.00'da gerçekleşecek.
İKÜ'nün yeni sanat sezonundaki ilk konuğu dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say olacak. Say, konserde birbirinden değerli bestelerini seslendirecek.
Her yıl, birbirinden farklı tarz ve alandan sanatçıyı izleyicileriyle buluşturan İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi bu yıl da Selçuk Yöntem, Genco Erkal, Evrencan Gündüz ve Gaye Su Akyol gibi isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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