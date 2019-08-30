İlk açık hava heykel müzesinin ziyaretçi sayısı 1 milyona ulaştı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bulunan ve Türkiye’deki ilk açık hava heykel müzesi olma özelliğini taşıyan Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’ni 2 yılda yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ten Şerife Bacı’ya, Yunus Emre’den Karacaoğlan’a dünyanın yakından tanıdığı önemli isimlerin heykelleri, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi’nde sergileniyor. Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde dağların eteklerinde yer alan müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, birbirinden güzel onlarca devasa heykel ile karşılaşıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, müzeyi yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Yüzügüllü, "Türkiye’de tek Sivrihisar’da doğa ile bütünleşmiş bir açık hava heykel müzesi var. Bu heykellerimiz Sivrihisar’ın bağrında yetiştirdiği devlet sanatçısı olan Metin Yurdanur’un heykelleri. Bu heykellerin çoğu dünyanın dört bir tarafında bulunmakta. Biz de 2 yıl önce dünyanın dört bir yanındaki heykelleri toplayıp eşsiz Sivrihisar dağlarının eteklerinde açık hava heykel müzesi oluşturmak kararı aldık. 2 yıl önce müzemizin açılışını yaptık ve 2 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaştık. Gelen giden misafirlerimiz var. İnşallah ziyaretçi sayımızı katlayarak devam edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)