İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Bu Hafta (22 Ekim-27 Ekim 2019 )

İstanbul Devlet Tiyatrosunda bu hafta Kosovalı Peer Gynt, Hırçın Kız, Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Bay Z., Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Bir Nefes Dede Korkut oyunlarının yanı sıra prömiyerini gerçekleştirecek olan İyi Şanslar seyircilerin karşısına çıkıyor.

Ayrıca 27 Ekim Pazar günü ilki gerçekleştirilecek “Pazar Okumaları” etkinlikleri, Çehov’un sekiz kısa öyküsünden Neil Simon’ın tiyatroya uyarladığı, Sevgi Sanlı’nın çevirdiği Sevgili Doktor ile başlıyor. Haftanın çocuk oyunu ise Turta Girmemiş Orman.

Oyunlara dair detaylı bilgiler ise şöyle:

Kosovalı Peer Gynt, Cevahir Salon 1’de

1990-2014 yılları arasında ülkesinde yaşanan olumsuzluklardan kaçıp diğer Avrupa ülkelerinde yaşamını sürdürmeye çalışan genç bir insanın dramatik serüvenini gerçekçi-şiirsel bir dille anlatan oyunda Erşan Utku Ölmez, Hakan Şahin, Fatma Öney, Yener Sezgin, Volkan Işılay, Duhan Şahin, Yusuf Can Sancaklı, Nurhayat Boz, Ozan Dağara, Nazime Birben Akbulut, Duygu Aydoğmuş ve Zekayi Metin rol alıyor.

Yazan: Yeton Neziray

Çeviren: Senem Cevher

Yöneten: Saydam Yeniay

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Müzik: Türkü Deyiş Çınar

Koreografi: Alpaslan Karaduman

Dramaturg: Yeşim Gökçe

Oyun 27 Ekim Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1’de izlenebilir.

Hırçın Kız, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de



Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceralarının anlatıldığı Shakespeare komedisi Hırçın Kız’da Veda Yurtsever, Hakan Meriçliler, Uğur Hakan Güneri, Turan Günay, İlkay Akdağlı, Fatih Dokgöz, Zülfükar Ali Sinan Demir, Burak Altay, Çiğdem Yıldız’ın yanı sıra kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor.

Oyun 22-26 Ekim tarihleri arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne’de izlenebilir.

Yazan: William Shakespeare

Çeviren: Nurettin Sevin

Dramaturgi ve Reji: Yücel Erten

Dekor Tasarımı: Ethem İzzet Özbora

Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Müzik: Emil Tan Erten

İyi Şanslar, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de



Geçtiğimiz sezon yönettiği ve oynadığı “Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal) adlı oyunla seyircilerin karşısına çıkan Okday Korunan bu defa yazıp yönettiği “İyi Şanslar” oyunu ile koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın varoluşsal meselelerini sorguluyor. 22 Ekim Salı günü prömiyerini gerçekleştirecek olan oyunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Güney Tinin rol alıyor. İyi Şanslar, 3 Kasım Pazar gününe kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de izlenebilir.

Yazan & Yöneten: Okday Korunan

Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı

Işık Tasarımı: İ. Önder Arık

Müzik: Alper Maral

Dramaturg: Eren Aysan

Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Üsküdar Tekel Sahnesinde



Birinci ve ikinci dünya savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan oyunda karakterlere Çiğdem Aygün, Deniz Danışoğlu, Merve Şeyma Zengin, Ezgi Erdilek, Refiye Genç, Ilgın Arslan, Okan Değirmenci, Tuğçe Aksum, Kerem Tanık, Ebru Terzi, Esra Balaban, Begüm Mısırlı, Oğuz Edis, Batıkan Köleoğlu ve Hasan Ali Yıldırım hayat veriyor. Oyun 22 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Karden Kasaplar

Yöneten: Laçin Ceylan

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

Dekor Tasarımı: Gökhan Yücesal

Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Müzik: Yıldırım Arıcı

Makyaj Tasarımı: Murat Polat

Koreografi: Tuğçe Tuna



Bay Z., Üsküdar Stüdyo Sahne’de

Güçlü ve korkulan bir patron olan Bay Z’nin şirketinde, denetimden sorumlu dört üst düzey yönetici kendilerini bir odada hapsedilmiş bulurlar. Şirketten para çalınmış ve bu hırsızlık denetçilerin gözünden kaçmıştır. Bakalım denetçiler aralarındaki suçluyu bulup ortaya çıkarabilecek midir?

Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar’ın rol aldığı oyun 2 Kasım Cumartesi gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne’de izlenebilir.

Yazan: Bülent Usta

Yöneten: Ali Atilla Şendil

Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Işık Tasarımı: Önder Ay



Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Garibaldi Sahnesinde

Büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız…

Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” 24-25-26 Ekim tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Sait Faik Abasıyanık

Uyarlayan: Savaş Dinçel

Yöneten: Ozan Uçar

Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor

Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran

Işık Tasarımı: Serhat Akın

Müzik: Oktay Köseoğlu



Bir Nefes Dede Korkut, Zeytinburnu Sahnesinde

Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran Dede Korkut hikayeleri Gökçe Kurt Elitez’in yorumunda seyirciye müzik, dans ve hikaye anlatıcılığı unsurlarıyla görsel ve işitsel bir şölen yaşatıyor. Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız, Bahri Çakır’ın rol aldığı anlatı 25-26-27 Ekim tarihlerinde Zeytinburnu Sahnesinde izlenebilir.

Yazan: Anonim

Yöneten: Gökçe Kurt Elitez

Dekor & Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan

Işık Tasarımı: Önder Ay

Müzik: Fuat Yıldız, Bahri Çakır

Koreograf: Alpaslan Karaduman

Dramaturgi: Canan Kırımsoy

Pazar Okumaları, Garibaldi Sahnesinde

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda Garibaldi Sahnesinde düzenleyeceği okuma tiyatrosu etkinlikleri “Pazar Okumaları” ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

27 Ekim Pazar günü Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirilecek ilk okuma tiyatrosu Anton Çehov’un Aksırık, Mürebbiye, Cerrah, Baştan Çıkarma, Boğulan Adam, Oyunculuk Sınavı, Biçare Kadın ve Uzlaşma adlı sekiz kısa öyküsünden Neil Simon’ın tiyatroya uyarladığı ve Sevgi Sanlı’nın dilimize çevirdiği Sevgili Doktor olacak.

Pazar Okumaları sezon boyunca pazar günleri farklı oyunların okuma tiyatroları ile ücretsiz olarak seyirci ile buluşmaya devam edecek.



Turta Girmemiş Orman, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de (Çocuk Oyunu)

Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağın lezzetli çileklerini yemesi yasaklanan ejderha ve arkadaşı Devcan’ın maceralarını anlatan oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni sahnesi Mecidiyeköy Büyük Sahne’de 4 yaş üzeri izleyicilerini bekliyor olacak.

Yazanlar: Dila Er & Gözde Kısa

Yöneten: Elif Erdal

Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen

Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç

Işık Tasarımı: Akın Yılmaz

Müzik: Deniz Gürzumar

Koreografi: İzmir Tenim

Dramaturg: Günay Ertekin

Turta Girmemiş Orman 27 Ekim Pazar günü saat 13.00’de temsil edilecek.