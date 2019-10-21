İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Bu Hafta (22 Ekim-27 Ekim 2019 )
İstanbul Devlet Tiyatrosunda bu hafta Kosovalı Peer Gynt, Hırçın Kız, Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Bay Z., Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Bir Nefes Dede Korkut oyunlarının yanı sıra prömiyerini gerçekleştirecek olan İyi Şanslar seyircilerin karşısına çıkıyor.
İstanbul Devlet Tiyatrosunda bu hafta Kosovalı Peer Gynt, Hırçın Kız, Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Bay Z., Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Bir Nefes Dede Korkut oyunlarının yanı sıra prömiyerini gerçekleştirecek olan İyi Şanslar seyircilerin karşısına çıkıyor.
Ayrıca 27 Ekim Pazar günü ilki gerçekleştirilecek “Pazar Okumaları” etkinlikleri, Çehov’un sekiz kısa öyküsünden Neil Simon’ın tiyatroya uyarladığı, Sevgi Sanlı’nın çevirdiği Sevgili Doktor ile başlıyor. Haftanın çocuk oyunu ise Turta Girmemiş Orman.
Oyunlara dair detaylı bilgiler ise şöyle:
Kosovalı Peer Gynt, Cevahir Salon 1’de
1990-2014 yılları arasında ülkesinde yaşanan olumsuzluklardan kaçıp diğer Avrupa ülkelerinde yaşamını sürdürmeye çalışan genç bir insanın dramatik serüvenini gerçekçi-şiirsel bir dille anlatan oyunda Erşan Utku Ölmez, Hakan Şahin, Fatma Öney, Yener Sezgin, Volkan Işılay, Duhan Şahin, Yusuf Can Sancaklı, Nurhayat Boz, Ozan Dağara, Nazime Birben Akbulut, Duygu Aydoğmuş ve Zekayi Metin rol alıyor.
Yazan: Yeton Neziray
Çeviren: Senem Cevher
Yöneten: Saydam Yeniay
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik: Türkü Deyiş Çınar
Koreografi: Alpaslan Karaduman
Dramaturg: Yeşim Gökçe
Oyun 27 Ekim Pazar gününe kadar Cevahir Salon 1’de izlenebilir.
Hırçın Kız, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de
Sinyor Battista'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve uyumlu iki kızının evlilik maceralarının anlatıldığı Shakespeare komedisi Hırçın Kız’da Veda Yurtsever, Hakan Meriçliler, Uğur Hakan Güneri, Turan Günay, İlkay Akdağlı, Fatih Dokgöz, Zülfükar Ali Sinan Demir, Burak Altay, Çiğdem Yıldız’ın yanı sıra kalabalık bir oyuncu kadrosu rol alıyor.
Oyun 22-26 Ekim tarihleri arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne’de izlenebilir.
Yazan: William Shakespeare
Çeviren: Nurettin Sevin
Dramaturgi ve Reji: Yücel Erten
Dekor Tasarımı: Ethem İzzet Özbora
Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik: Emil Tan Erten
İyi Şanslar, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de
Geçtiğimiz sezon yönettiği ve oynadığı “Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal) adlı oyunla seyircilerin karşısına çıkan Okday Korunan bu defa yazıp yönettiği “İyi Şanslar” oyunu ile koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın varoluşsal meselelerini sorguluyor. 22 Ekim Salı günü prömiyerini gerçekleştirecek olan oyunda Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Güney Tinin rol alıyor. İyi Şanslar, 3 Kasım Pazar gününe kadar Mecidiyeköy Stüdyo Sahne’de izlenebilir.
Yazan & Yöneten: Okday Korunan
Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik: Alper Maral
Dramaturg: Eren Aysan
Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Üsküdar Tekel Sahnesinde
Birinci ve ikinci dünya savaşı arasında, ABD’de orduya radyumlu saatler üreten bir fabrikadaki radyum boyama işçisi kadınların hak arama mücadelesini anlatan oyunda karakterlere Çiğdem Aygün, Deniz Danışoğlu, Merve Şeyma Zengin, Ezgi Erdilek, Refiye Genç, Ilgın Arslan, Okan Değirmenci, Tuğçe Aksum, Kerem Tanık, Ebru Terzi, Esra Balaban, Begüm Mısırlı, Oğuz Edis, Batıkan Köleoğlu ve Hasan Ali Yıldırım hayat veriyor. Oyun 22 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında Üsküdar Tekel Sahnesinde izlenebilir.
Yazan: Karden Kasaplar
Yöneten: Laçin Ceylan
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Dekor Tasarımı: Gökhan Yücesal
Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan
Müzik: Yıldırım Arıcı
Makyaj Tasarımı: Murat Polat
Koreografi: Tuğçe Tuna
Bay Z., Üsküdar Stüdyo Sahne’de
Güçlü ve korkulan bir patron olan Bay Z’nin şirketinde, denetimden sorumlu dört üst düzey yönetici kendilerini bir odada hapsedilmiş bulurlar. Şirketten para çalınmış ve bu hırsızlık denetçilerin gözünden kaçmıştır. Bakalım denetçiler aralarındaki suçluyu bulup ortaya çıkarabilecek midir?
Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar’ın rol aldığı oyun 2 Kasım Cumartesi gününe kadar Üsküdar Stüdyo Sahne’de izlenebilir.
Yazan: Bülent Usta
Yöneten: Ali Atilla Şendil
Dekor & Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Işık Tasarımı: Önder Ay
Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye”, Garibaldi Sahnesinde
Büyük yazar Sait Faik Abasıyanık’ın gizemli dünyasının dehlizlerine girerek, onun gözünden İstanbul’u anlamaya, hayatı koklamaya, İstanbul’a yeni bir pencere açmaya ve bu pencereden martılara seslenmeye, dalgalarla fısıldaşmaya, rüzgârı dinlemeye; sevgiyi, aşkı, insanı, sanatı, edebiyatı duyumsamaya hazır mısınız…
Taner Turan’ın oynadığı Meraklısı İçin “Öyle Bir Hikaye” 24-25-26 Ekim tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.
Yazan: Sait Faik Abasıyanık
Uyarlayan: Savaş Dinçel
Yöneten: Ozan Uçar
Dekor Tasarımı: Behlüldane Tor
Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran
Işık Tasarımı: Serhat Akın
Müzik: Oktay Köseoğlu
Bir Nefes Dede Korkut, Zeytinburnu Sahnesinde
Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran Dede Korkut hikayeleri Gökçe Kurt Elitez’in yorumunda seyirciye müzik, dans ve hikaye anlatıcılığı unsurlarıyla görsel ve işitsel bir şölen yaşatıyor. Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız, Bahri Çakır’ın rol aldığı anlatı 25-26-27 Ekim tarihlerinde Zeytinburnu Sahnesinde izlenebilir.
Yazan: Anonim
Yöneten: Gökçe Kurt Elitez
Dekor & Kostüm Tasarımı: Dilek Kaplan
Işık Tasarımı: Önder Ay
Müzik: Fuat Yıldız, Bahri Çakır
Koreograf: Alpaslan Karaduman
Dramaturgi: Canan Kırımsoy
Pazar Okumaları, Garibaldi Sahnesinde
İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda Garibaldi Sahnesinde düzenleyeceği okuma tiyatrosu etkinlikleri “Pazar Okumaları” ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
27 Ekim Pazar günü Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirilecek ilk okuma tiyatrosu Anton Çehov’un Aksırık, Mürebbiye, Cerrah, Baştan Çıkarma, Boğulan Adam, Oyunculuk Sınavı, Biçare Kadın ve Uzlaşma adlı sekiz kısa öyküsünden Neil Simon’ın tiyatroya uyarladığı ve Sevgi Sanlı’nın dilimize çevirdiği Sevgili Doktor olacak.
Pazar Okumaları sezon boyunca pazar günleri farklı oyunların okuma tiyatroları ile ücretsiz olarak seyirci ile buluşmaya devam edecek.
Turta Girmemiş Orman, Mecidiyeköy Büyük Sahne’de (Çocuk Oyunu)
Turta Girmemiş Orman’ın yamacındaki dağın lezzetli çileklerini yemesi yasaklanan ejderha ve arkadaşı Devcan’ın maceralarını anlatan oyun İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni sahnesi Mecidiyeköy Büyük Sahne’de 4 yaş üzeri izleyicilerini bekliyor olacak.
Yazanlar: Dila Er & Gözde Kısa
Yöneten: Elif Erdal
Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Kostüm Tasarımı: Medina Yavuz Almaç
Işık Tasarımı: Akın Yılmaz
Müzik: Deniz Gürzumar
Koreografi: İzmir Tenim
Dramaturg: Günay Ertekin
Turta Girmemiş Orman 27 Ekim Pazar günü saat 13.00’de temsil edilecek.
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