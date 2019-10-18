İstanbul Devlet Tiyatrosunda Pazar Okumaları sezon boyunca devam edecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda yepyeni oyunları ve yeni sahnelerinin yanı sıra Garibaldi Sahnesinde düzenleyeceği “Pazar Okumaları” ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

27 Ekim Pazar günü Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirilecek ilk okuma tiyatrosu Anton Çehov’un Aksırık, Mürebbiye, Cerrah, Baştan Çıkarma, Boğulan Adam, Oyunculuk Sınavı, Biçare Kadın ve Uzlaşma adlı sekiz kısa öyküsünden Neil Simon’ın tiyatroya uyarladığı ve Sevgi Sanlı’nın dilimize çevirdiği Sevgili Doktor olacak.

Pazar Okumaları sezon boyunca düzenli aralıklarla ücretsiz olarak seyirci ile buluşmaya devam edecek.