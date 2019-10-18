Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek”
Nuri Pakdil vefat etti
Tel Abyad’da Ermeni kilisesi güvende
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde EYP ve tuzaklayıcılar temizlenmeye başladı

İstanbul Devlet Tiyatrosunda Pazar Okumaları sezon boyunca devam edecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda ücretsiz okuma tiyatrosu günleri düzenliyor.

Kültür - Sanat 18.10.2019, 17:02 Tuğçe Hanım
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Pazar Okumaları sezon boyunca devam edecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu 2019-2020 sezonunda yepyeni oyunları ve yeni sahnelerinin yanı sıra Garibaldi Sahnesinde düzenleyeceği “Pazar Okumaları” ile seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

27 Ekim Pazar günü Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirilecek ilk okuma tiyatrosu Anton Çehov’un Aksırık, Mürebbiye, Cerrah, Baştan Çıkarma, Boğulan Adam, Oyunculuk Sınavı, Biçare Kadın ve Uzlaşma adlı sekiz kısa öyküsünden Neil Simon’ın tiyatroya uyarladığı ve Sevgi Sanlı’nın dilimize çevirdiği Sevgili Doktor olacak.

Pazar Okumaları sezon boyunca düzenli aralıklarla ücretsiz olarak seyirci ile buluşmaya devam edecek.

banner62
#kültür sanat #pazar okumaları #İstanbul Devlet Tiyatrosu #tiyatro #devlet tiyatrosu
Yorumlar (0)
21°
hafif yağmur
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:39
İkindi 15:41
Akşam 18:12
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@