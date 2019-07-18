İtalya'nın Simgesi Pisa Kulesi! Pisa kulesi neden yamuk

İtalya'nın Simgesi Pisa Kulesi!

Roma mimari tarzında inşa edilen ve yapımı oldukça meşakkatli olan Eğik Pisa Kulesi , başta İtalya olmak üzere tüm dünyanın en önemli simgelerinden biri olmuştur. İtalya’nın kuzey bölümünde yer alan Pisa şehrinin bu en önemli yapısı, her 100 yılda 0,7 cm eğilmektedir. Her sene milimetrenin onda yedisi kadar eğilen bu kule, gezginlerin seyahat rotalarını çevirdikleri ve ölmeden önce görülmesi gereken en önemli yapılar arasında yer almaktadır.

Kulenin 1173 yılında yapımı tamamlanmış ve Piazza dei Miracoli’de (Mucizler Meydanı) yer alan şehir katedraline ek bir çan kulesi olarak yapılmıştır. Kulenin temel mimarisine bakıldığında 6 sütün dizisinin üst üste yuvarlak şekilde bindirilmesiyle oluşmuştur. 56 metre yüksekliğe sahip bu kule, dünyada en az Paris’teki Eyfel Kulesi ve ABD’deki Özgürlük Heykeli kadar meşhur ve büyük bir öneme sahiptir. Her yıl milyonlarca gezgin ve turistin ziyaret ettiği bu kule en çok eğikliği ile dikkat çekmektedir. Özellikle Pisa Kulesi önünde fotoğraf çektirenlerin, kulenin eğikliğini kullanarak poz vermeleri tüm dünyada trend olmuştur.

Pisa Kulesi yapıldığı ilk tarihten itibaren, güneye doğru yavaş yavaş eğilmeye başlamıştır. Bu eğikliğin temel nedeni; kulenin temelindeki yumuşak zeminde yaşanan bir çökmedir. Kulenin güney ucundan sarkıtılan çekül, 4,3 metre açıklığa kadar inmektedir. Kulenin ağırlık merkezi, kendi temel dairesinde yer aldığı için kule devrilmeden günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Pisa Kulesi her yıl milimetrenin onda biri kadar hala eğilmeye devam etmektedir. Pisa Kulesi şuanda 5,5° kadar eğikliğe sahiptir.

1990 ve 2001 yılları arasında geniş kapsamlı bir bakım ve onarım işlemine sokulan Pisa Kulesi, bu tarihlerde ziyaretçilere kapalı tutulmuştur. İlerleyen dönemlerde Pisa Kulesi zemininde çökmelerin yaşanması Pisa Kulesi’nin neredeyse yılmasına neden olacakken, 20 Milyon sterlinlik bir kurtarma projesiyle kule 45 cm’lik bir düzleştirme çalışmasına alınmış ve Pisa Kulesi yıkılmaktan son anda kurtarılmıştır.

Sosyal Medyanın Yeni Trendi Pisa Kulesi!

Dünyanın en önemli ve en meşhur mimari yapılarından biri olan Pisa Kulesi, günümüzde her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmakta ve eğikliğiyle insanları büyülemektedir. İtalya’nın Toksana Bölgesi yakınlarında bulunan, Pisa şehrinin Campo Dei Mircoli bölgesinde bulunan Pisa Kulesi, sosyal medyada da son yıllarda en çok paylaşılan mimari yapılardan biridir. Pisa Kulesi önünde farklı pozar vererek eğlenceli fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasının üzerine, Pisa Kulesi ününü iki kat daha fazla arttırmayı başarmıştır.

1173 yılında yapımı tamamlanan Pisa Kulesi’nin mimari günümüzde bilinmemektedir. Ancak, Pisa Kulesi hakkında ortaya atılmış birçok efsanede ve olayda tarihin ünlü isimlerine rastlamak mümkündür. Özellikle dünya tarihi içinde en önemli dehalardan biri olarak gösterilen Galileo’nun; tüm cisimlerin aynı hız ve fizik kuralıyla düştüklerini ve ağırlıkları farklı iki güllenin Pisa Kulesi’nden atılarak denendiği, Galileo’nun bir öğrencisi tarafından aktarılmıştır. Ancak bu hikâye birçok kişi tarafından şehir efsanesi olarak ifade edilmektedir.

Pisa Kulesi Hakkında Bilgiler, Nerede? Nasıl Gidilir?

Dünyanın en meşhur mimari yapılarından ve İtalya’nın simgelerinden biri olan Pisa Kulesi’nin eğilmesinin asıl sebebi ise kulenin zemininde yumuşak bölümün çökmesidir. İlk çökmenin yaşanmasının ardından neredeyse 100 yıla yakın kulenin inşaatına ara verildi. Mimar Giovanni Di Simone, tarafından sonradan kuleye 4 kat daha ek yapılmıştır. Pisa Kulesi’nin eğikliğine düzeltmeye çalışan mimar ağırlık merkezinin daha da eğilmesine sebep olmuşsa da Pisa Kulesi günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

1987 yılında bölgede bulunan diğer önemli yapılar olan; Piazza del Doumo, vaftizhane ve mezarlık ile birlikte Pisa Kulesi, UNESCO Dünya Mirası Listesine alındı. 1990 ve 2001 yılları arasında kulede yapılan onarım çalışmaları sayesinde kulenin yıkılma tehlikesi büyük ölçüde engellendi. Yaklaşık 45 cm’lik bir düzeltme sayesinde, kule yıkılmaktan son anda kurtarılmıştır.

Her yıl milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan bu önemli yapı günümüzde İtalya’nın adeta bir kimliği haline gelmiştir. Eğik kule ile eğlenceli fotoğraflar çekinen ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşan birçok kişi kulenin son yıllarda daha fazla tanınmasına ve ziyaretçi sayısının her geçen gün artmasına neden olmuştur. Kule günümüzde hala çok küçük seviyelerde de olsa kaymaya devam etmektedir.

Pisa Kulesi’nin Teknik Özellikleri

Dünyada eğik kule olarak bilinen Pisa Kulesi, İtalya’nın kuzey bölümündeki Pisa şehrinde yer almaktadır. Kulenin inşaatında üst üste bindirme yöntemiyle yuvarlak altı sütun kullanılmıştır. 56 metre yüksekliğe sahip kulenin üzerine 294 basamaklı merdiven ile ulaşmak mümkündür. 1063 ve 1090 yılları arasında aynı bölgede inşa edilen katedralin çan kulesi olarak bu tarihlerden çok sonra inşa edilmiştir. Pisa Kulesi’nin mimarı ise günümüzde maalesef bilinmemektedir.

Son yapılan ölçümlere göre kulenin 5,5 ° eğime sahip olduğu gözlemlenmiştir. Pisa Çan Kulesi’nin en üst bölümündeki çan odası 8. Kat silindir biçiminde inşa edilmiştir. Kulede toplamda 7 adet çan bulunmaktadır. Bu çanların yapımları farklı tarihlerde tamamlanmıştır. İlk çan 1564, son çan ise 1606 yılına ait döküm tarihine sahiptir.

Pisa kulesi'nin kaç basamağı vardır

İtalya'da bulunan ve tüm dünyada merak edilen pisa kulesi 56 metre yükseklikte olup, 294 adet basamağı vardır. Ayrıca piza kulesi en üstte bulunan çan kulesi ile birlikte 8 kat olarak inşaa edilmiştir.

Pisa kulesi neden yamuktur?

1272 yılında yapımına başlanan kule1284 yılında tamamlanmıştır. Pisa kulesi yapımına başlanıp 2 kat tamamlandığında kulenin güneye foğru yamuk olduğu fark edilmiştir. Bunun üzerine kulenin kuzey tarafına 599 ton ağırlığında 94 tane ağırlık koyulmak suretiyle güneye olan yamukluk ve eğim düşürülmüştür.



