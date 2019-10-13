Son Dakika
Para Masa Tenisi Uluslararası Turnuvası sona erdi
Adıyamanlı Süryanilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi
Muhammed bebek uykusunda şehit edilmiş
Barış Pınarı Harekatı'na destek
Siviller yine hedef alındı

İZDOB, 5. Murad balesini sahneledi

- Osmanlı hanedanı mensuplarından Osman Osmanoğlu:"Dedelerim bestekardılar, şairdiler, hattattılar, sanatla çok ilgilendiler"

Kültür - Sanat 12.10.2019, 23:44 13.10.2019, 01:09

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), "5'inci Murad" adlı 2 perdelik baleyi sanatseverlerle buluşturdu.

Piyano çaldığı ve bestekar olduğu bilinen Sultan 5'inci Murad'ın eserlerinin yer aldığı balenin Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki prömiyerine, Osmanlı hanedanı mensuplarından Osman Osmanoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Osman Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin dedesi olan Sultan 5'inci Murad'ın bestelerini duymaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

5'inci Murad'ın 50 eseri olduğunu ifade eden Osmanoğlu, "28 yıl Çırağan Sarayı'nda kaldı. Bu eserler için oldukça zamanı oldu." dedi.

Osman Osmanoğlu, Osmanlı hanedanının sanata yatkın bir tarafı olduğunu da kaydederek, "Dedelerim bestekardılar, şairdiler, hattattılar, sanatla çok ilgilendiler. Sultan Murad'ın soyundan gelenlerin büyük çoğunluğu müzisyendi, ortanca kızı, torunları müzisyendi. Ben değilim maalesef." diye konuştu.

Sultan Abdülaziz'in de bestekar olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, onun eserlerinin de bale sahnesine uyarlanabileceğini ifade etti.

- Sultan 5'inci Murad'ın hayatı canlandırıldı

Osmanlı Devleti'nin en kısa süre tahtta kalan padişahı Sultan 5'inci Murad'ın 3 aylık saltanat dönemi sonrası 28 yıllık Çırağan Sarayı'ndaki yaşamı canlandırıldı.

Düzenlemesini Emre Aracı ile Bujor Hoinicin yaptığı, koreografisini Volkan Ersoy ile Armağan Davran'ın üstlendiği eser, izleyicilerin beğenisini kazandı.

#Osman Osmanoğlu #bale #5. Murad
Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@