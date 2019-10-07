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İzmir'de "Duman"lı gece!
İzmir konserleri tüm hızıyla devam eden Kerki Solfej’in Kültürpark Açıkhavada dün akşamki konuğu sevilen rock grubu Duman oldu.
Kültür - Sanat 07.10.2019, 09:16 07.10.2019, 09:29 Ramazan Durmuş
İzmir konserleri tüm hızıyla devam eden Kerki Solfej’in Kültürpark Açıkhavada dün akşamki konuğu sevilen rock grubu Duman oldu.
Vokalistliğini Kaan Tangöze’nin yaptığı Duman grubu dün akşam İzmir Kültürpark Açıkhava’da sahneye çıktı. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği konserde dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendiren grup, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
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