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İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Sunay Akın’la sahile taştı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Sunay Akın’a İzmitliler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür - Sanat 28.08.2019, 23:44
İzmit’te 30 Ağustos coşkusu Sunay Akın’la sahile taştı

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Sunay Akın’a İzmitliler yoğun ilgi gösterdi.

İzmit Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Seka Park Uçurtma Tepesi’nde düzenlenen programın konuğu yazar Sunay Akın ve Çocuk Kalpler Kumpanyası oldu. Yoğun katılımın yaşandığı programda Sunay Akın ‘Bir Cumhuriyet Hikayesi’ hikayeleri ile vatandaşlara tarihte yolcuk yaptırırken, Çocuk Kalpler Kumpanyası da şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz dakikalar yaşattı. Uçurtma Tepesini dolduran vatandaşlar ise bayraklarla şarkılara eşlik etti.

Programda konuşma yapmak için sahneye çıkan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Yıllardır bugünleri kutlamayı özledik. Sizin sevgi ve dayanışmanızla bu yıl daha da anlamlı oldu. Seneye bu kutlamaları daha güzel kutlamak istiyoruz. Bundan sonra Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkelerine sahip çıkarak onun ışığını söndürmemek hepimizin görevidir. Dedik ki bu büyük zaferler büyük kutlamalara yakışır. Yıllardır özledik bu zaferleri doya doya kutlamayı. O yüzden de bu sene 5 gün boyunca kutlayacağız dedik, bir arada kardeşçe kutlayacağız dedik. Sizin sevginizle, sizin dayanışmanızla bu sene bu kutlamalar daha da anlamlı oldu" dedi.

(Ömer Faruk Cankurt/İHA)
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