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Japonya'nın rengarenk kepenkleri
- Japonya'da birbirinden farklı çizimler, modern ve geleneksel tasarımlarla dükkanların kepenklerini süslüyor
Kültür - Sanat 06.09.2019, 13:54
TOKYO (AA) - Japonya'nın başkenti Tokyo'da yoğun ziyaretçi çeken Asakusa bölgesinde, Japon tarihi ve kültürünü yansıtan birbirinden farklı modern ve geleneksel çizimler dükkan kepenklerini süslüyor.
Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde daha çok rastlanan çizimler, ülkenin farklı köşelerinde ara sokaklarda da görülebiliyor.
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