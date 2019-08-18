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Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor

Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesinde denizin altından çıkartılan ve 2 bin yıllık anforalar yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Kültür - Sanat 18.08.2019, 10:42 18.08.2019, 10:51
Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor
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Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesinde denizin altından çıkartılan ve 2 bin yıllık anforalar yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan dünyanın tek yeraltı müzesi olma özelliğine sahip olan Güray Müze’de sergilenen Ege ve Akdeniz’de bulunan yaklaşık 2 bin yıllık anforalar yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Ege ve Akdeniz’den çıkartılan anforaların üzerlerinde bulunan midye, kalker ve kireç kalıntıları turistlerin de büyük ilgisini çekiyor. Arkeolog Burcu Tüysüz yaptığı açıklamada müzede bulunan anforaların Ege ve Akdeniz’den çıkartıldıklarını ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu söyledi.

Tüysüz, "Müzede bulunan anforalar yaklaşık 2 bin yaşındadır. Ege denizi ve Akdeniz’de bulunmuş eserlerdir. Anforalar antik dönemde ticarette kullanılmış seramik formlardır. Günümüzde olduğu gibi antik dönemde de şarap, zeytinyağı, katı ve sıvı gıdaların ticareti yapılıyordu. Üretildikleri yerden deniz aşırı çeşitli ülkelere gönderiliyordu. Yerli ve yabancı turistleri bu eserlere ilgisi çok fazla. Hatta müzede en yoğun ilgiyi gören eserler anforalar diyebiliriz. Bunun sebebi de eserlerin deniz altında bulunmuş olduğu için üzerlerinde midye, kalker ve kireç kalıntılarını görebiliyorsunuz. İnsanlar buna baktığı zaman sorgulamıyor. Yani bu eser gerçekten denizin altında mı bulunmuş demiyor baktığı zaman direk midye, kalker ve kireci gördüğü zaman bunlar gerçekten denizin altında bulunmuş ne kadar ilginç, o dönemde de ticaret var mıydı gibi sorularla bize geliyorlar” dedi.

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bulunan ve dünyanın tek yeraltı müze olma özelliğine sahip Güray Müze’de sergilenen eserlere yerli turistlerin yanı sıra Çinliler, Koreliler, Amerikalılar ve Avrupa’dan gelen turistler büyük ilgi gösteriyor. (Coşkun Sağlamdin /İHA)

Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor haber fotoğrafları

Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor

Kapadokya’da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor

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#Arkeolog Burcu Tüysüz #Güray Müze #anforalar sergileniyor #2 bin yıllık anforalar #Kapadokyada 2 bin yıllık anforalar #kapadokya
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