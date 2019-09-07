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"Kapan" filmi Fas'tan ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın yaptığı "Kapan" filmi Fas'ta düzenlenen 5. Uluslararası Saidia Film Festivali'nde "Grand Prix -Büyük Ödülü" kazandı. Dünya prömiyerini 41. Uluslararası Moskova...

Kültür - Sanat 07.09.2019, 15:08

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın yaptığı "Kapan" filmi Fas'ta düzenlenen 5. Uluslararası Saidia Film Festivali'nde "Grand Prix -Büyük Ödülü" kazandı.

Dünya prömiyerini 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde yapan ve Çolak'ın ilk uzun metraj filmi olan "Kapan", festivalin Büyük Ödülü olan Mavi İnci (Perle Bleue) ödülüne layık görüldü.

Toplamda 14 filmin yarıştığı festivalde "Kelebeklerin Sessizliği" filmindeki performansıyla Fransız oyuncu Sarah Perles "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Taxi Bied'in Faslı oyuncusu Mohhamed el Khyari "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Festivalin jüri başkanlığını yazar ve akademisyen Lahcen Haddad yaparken, jüri üyeleri ise yönetmen Driss Lamrini, yönetmen Khalid Ibrahimi, ressam Aziz Azghay, eleştirmen Azeddine Ouafi ve senarist Abdelilah Hamdouchi'den oluştu.

- Film hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, TRT'nin ortak yapımcı olduğu filmin oyuncuları arasında Onur Dilber, Münibe Millet, Serkan Altıntaş, Yasemin Girgin, Sami Aksu, Güliz Oktar ve Yüksel Akça bulunuyor.

Güven Adıgüzel ve Seyid Çolak'ın ortaklaşa yazdığı filmin senaryosu bir adada 5 balıkçı ve kurt arasında yaşanan çatışmayı konu ediniyor. İlker Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin müziklerini ise Ali Saran yaptı.

#5. Uluslararası Saidia Film Festivali #Kültür ve Turizm Bakanlığı #Seyid Çolak
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