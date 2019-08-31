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Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna Kartal’daki vatandaşlar da ortak oldu. Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal sahiline kadar yapılan Zafer Yürüyüşü’ne on binlerce vatandaşın yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. Yürüyüşün ardından Kartallılar, Teoman konseriyle coştu.

Kültür - Sanat 30.08.2019, 23:04
Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna Kartal’daki vatandaşlar da ortak oldu. Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal sahiline kadar yapılan Zafer Yürüyüşü’ne on binlerce vatandaşın yanı sıra Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. Yürüyüşün ardından Kartallılar, Teoman konseriyle coştu.

Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Yürüyüşü’ne on binlerce vatandaş katıldı. Akşam saatlerinde Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal sahiline kadar yürüyen vatandaşların coşkusuna Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de ortak oldu. Yürüyüş boyunca marşlar ve şarkılar eşliğinde ellerindeki flama ve bayraklarla ilerleyen vatandaşlar, birbirinden renkli havai fişek gösterilerini de izleme fırsatı buldu.

Zafer Yürüyüşü’nün noktalandığı Kartal sahilinde Teoman konseri için oluşturulan alanda toplanan binlerce vatandaşı selamlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kürsüye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Başkan Gökhan Yüksel, daha sonra İHA’ya açıklamalarda bulundu. Kartal Belediye Başkanı Yüksel, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Türkiye’nin her köşesinde ve İstanbul’un her yerinde 30 Ağustos zafer coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 97. yıldönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği bu Cumhuriyeti ve geçmişi unutmak istemiyoruz. O yüzden milli bayramlar bizim onurumuzdur deyip, bunları neşeyle ve coşkuyla kutlayıp yad ediyoruz ve yarınlara aktarmak istiyoruz. İlelebet sürmesini bekliyoruz. Kartallı Kazım Meydanı’ndan on binlerce Kartallıyla beraber Zafer Yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Birazdan da Teoman konseriyle zafer coşkumuz artarak devam edecek. Elbette ki hem milli bayramlar, hem de cumhuriyetin değerlerine, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu ülkeye gözümüz gibi bakıp bütün Kartallılarla ve İstanbullularla bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. Biz bir ve bir arada oldukça aşamayacağımız hiçbir şey yok. Yan yana, omuz omuza bütün Kartallı komşularımla beraber güzel günlere ulaşmak için bir aradayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlar, Kartallı Kazım’ın Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği mücadeleyi anlatan şiir ve beraberindeki bağlama gösterisini izledi. Sevilen sanatçı Teoman sahneye çıktığında ise alanda kendisini bekleyen gençler adeta kendinden geçti. Konserine ‘Papatya’ isimli şarkısıyla başlayan Teoman, devamında en beğenilen şarkılarını seslendirdi. Rock müziğinin başarılı temsilcisini seslendirdiği şarkılar sırasında hayranları da kendisine eşlik etti.

(Caner Evyapan/İHA)
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