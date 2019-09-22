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Kenan Doğulu’dan BİLGİ’lilere müzik şöleni

Pop müziğinin efsane isimlerinden Kenan Doğulu dün akşam İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde mezunlara müzikal bir şölen yaşattı.Birçok renkli etkinliğe sahne olan ve Doğulu’nun sevilen şarkılarıyla zirve yapan gece, “festival gibi” geçti.

Kültür - Sanat 22.09.2019, 11:26 Ramazan Durmuş
Kenan Doğulu’dan BİLGİ’lilere müzik şöleni

Pop müziğinin efsane isimlerinden Kenan Doğulu dün akşam İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde mezunlara müzikal bir şölen yaşattı.Birçok renkli etkinliğe sahne olan ve Doğulu’nun sevilen şarkılarıyla zirve yapan gece, “festival gibi” geçti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin, akademisyenler ve mezunları bir araya getirdiği BİLGİ Homecoming etkinliğinde sahne alan Kenan Doğulu, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Düşmeyen temposu, hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle yaklaşık iki saat boyunca sahnede olan Doğulu, konserine dillerden düşmeyen parçalarından “Issız Ada” ile başladı. En sevilen şarkılarını seslendiren Doğulu’ya santralistanbul Kampüsü’nü dolduran BİLGİ’li mezunlar eşlik etti.

Homecoming etkinliğinde gün akademisyen-mezun buluşmalarıyla başladı. BİLGİ’li mezunlar aileleriyle birlikte düzenlenen atölyelere, fakülte seminerlerine ve 20. Yıl Mezunları Ödül Töreni’ne katılarak renkli bir gün geçirdi. Etkinlikte Kenan Doğulu’nun yanı sıra kariyerlerine İstiklal Caddesi’nde sokak müziğiyle başlayan Light in Babylon da büyük beğeni topladı.

#Pop müzik #Bilgi üniversitesi #kenan doğulu #müzik şöleni
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