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Kılıçdaroğlu Maltepe’de çocuklarla deney yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş’ini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş’inde çocuklarla deney yaptı.
Kültür - Sanat 19.09.2019, 18:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi Üreten Engelliler Merkezi, Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş’ini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş’inde çocuklarla deney yaptı.
Çocuk Bilim Merkezi ve Kreş’inde çocukları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Deney odasına geçen Kılıçdaroğlu, burada çocuklarla deney yaptı.(İHA)
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