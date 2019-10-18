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Konya'da farkındalık yaratmak amacıyla tramvay yolcularına kitap dağıtıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri kapsamında, tramvayda yolculara kitap dağıtıldı.

Kültür - Sanat 18.10.2019, 13:29 18.10.2019, 13:46
Konya'da farkındalık yaratmak amacıyla tramvay yolcularına kitap dağıtıldı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri kapsamında, tramvayda yolculara kitap dağıtıldı.

Geleneksel hale gelen Konya Kitap Günleri etkinlikleri kapsamında, Selçuk Üniversitesi ile Alaaddin semti arası sefer yapan tramvaylarda, yolcu koltuklarına farkındalık oluşturmak amacıyla kitap bırakıldı.

Konya Kitap Günleri'ne katılacak yazarların kitapları yolculara hediye edildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kitapseverleri 27 Ekim'e kadar devam edecek etkinliklerde kitap ve yazarlarla buluşmaya davet ederek, kitap günleriyle şehrin bir "kültür bayramı" yaşayacağını söyledi.

250 yayınevi, 450 yazarın katıldığı Konya Kitap Günleri'nin açılışı, yarın Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Birbirinden farklı 500 etkinliğin yapılacağı Konya Kitap Günleri, 10 gün sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#Kitap Günleri #konya #Tramvay
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