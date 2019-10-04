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Konya'da kültür sanat
- KDT, perdelerini "Kasetçi" oyunu ile açtı
Kültür - Sanat 04.10.2019, 13:19
KONYA (AA) - Konya Devlet Tiyatrosu (KDT), 2019-2020 tiyatro sezonunun perdelerini, "Kasetçi" oyunuyla açtı.
Oyun, "Taşı toprağı altın" düşüncesiyle İstanbul'a göç eden Anadolu insanının, işsizlik ve geçim sıkıntısıyla karşılaşarak hayallerinin yıkıldığını anlatıyor.
Bir yandan yıkılan umutlar, diğer taraftan aşk ve sevginin yeşerttiği yeni hayaller ve umutları konu edinen oyunda, İstanbul'a göç eden insanların, gökdelenlerin arasında sıkışıp kalmaları ve hayatta kalmak için verdikleri yaşam mücadelesi gözler önüne seriliyor.
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