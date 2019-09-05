Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
Son Dakika
Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı
İSTANBUL (AA) - Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluştu. Konserde, "I Better Run", "Oblivion", "Play Me", "My Love" ve "Skyscraping" de aralarında bulunduğu bir repertuvarı...
Kültür - Sanat 05.09.2019, 00:05
İSTANBUL (AA) - Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluştu.
Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan genç müzisyenin, yarın aynı yerde vereceği konserin biletleri de günler önce tükenmişti.
Yeni Sayımız