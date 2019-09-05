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Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluştu. Konserde, "I Better Run", "Oblivion", "Play Me", "My Love" ve "Skyscraping" de aralarında bulunduğu bir repertuvarı...

Kültür - Sanat 05.09.2019, 00:05
Kovacs, Zorlu PSM'de sahne aldı
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İSTANBUL (AA) - Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs, Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluştu.

Konserde, "I Better Run", "Oblivion", "Play Me", "My Love" ve "Skyscraping" de aralarında bulunduğu bir repertuvarı yorumlayan sanatçıya, gitarda Estelle Stijkel, klavyede David-Jan Hoogerheide ve trompette Jan Dekker eşlik etti.

Müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan genç müzisyenin, yarın aynı yerde vereceği konserin biletleri de günler önce tükenmişti.


#Sharon Kovacs #Zorlu PSM
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