Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Akar: "Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi"
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi
Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı
Güncel Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı: 342
Süper Lig'de Ünal Karaman kendini aştı
Bozüyük'lü Abdülhamit Bilgen Doğum gününde şehit oldu

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplanıyor

Her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde yapma kararı alan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu ay Hatay'da toplanacak.

Kültür - Sanat 11.10.2019, 11:02 11.10.2019, 11:51
Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hatay'da toplanıyor

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) bu ay ki toplantısını Hatay'da yapacak.

KSPK'den yapılan açıklamaya göre, kurul her ay mutat toplantılarından birini farklı bir şehirde gerçekleştirecek.

Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından tanımak, kültür ve sanat mirasının sorunları, geleceği ve sürdürülebilirliği gibi hususları tespit etmek, özellikle yetenekli gençleri bulup desteklemek maksadıyla başlatılan gezilerin ikincisi, 14 Ekim'de Hatay'da yapılacak.

Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Fecir Alptekin, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ve H. Hümeyra Şahin, Hatay ziyaretine katılacak.

Toplantı sonrasında KSPK üyeleri Hatay'da yer alan tarihi ve kültürel mekanlar hakkında incelemelerde bulunacak.

Hatay Valiliğinin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya KSPK üyelerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, rektörler ve Hatay'ın yerel kültür ve sanat temsilcilerinin de katılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu #Hatayda toplanıyor
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@