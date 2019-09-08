Manuş Baba, Ankaralılara konser verdi

Sonbaharda yaz coşkusunu devam ettirecek olan Kerki Solfej’in eylül konserleri Manuş Baba’nın Ankara Vişnelik’teki sahnesi ile başladı. Vişnelik’te ilk kez sahneye çıktığını belirten Manuş Baba, dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

MANUŞ NEREYE PERDE ORAYA

Ankaralı hayranlarını eteği belinde şarkısı ile selamlayan Manuş Baba, Balat’ta ressam bir arkadaşının yaptığı ve konserlerinde arkasında asılı duran siyah perdeyi de konuklarına takdim etti. ''İkinci albümün yayınlanmasından bugüne yaklaşık 50.000 km kilometre yol yaptık. Arkamda gördüğünüz perde Türkiye’nin en fazla uzun yol yapan perdesidir sanırım. Dili olsa da konuşsa, ne hallerimize ne sevinçlerimize, ne hüzünlerimize şahit olmuştur. Bu turnenin sonunda bir km bakımına göndereceğiz sanırım kendisini” diyerek dinleyicilerini güldürdü.

‘NAZAN ABLA’YA SAMİMİ SELAM

Konseri boyunca keyifli ve enerjik hallerini seyircisine de geçiren Manuş Baba sahnede kaldığı süre boyunca birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Manuş Baba, Nazan Öncel’in şarkısını okumadan önce ise, “Bu dünyada müziğin birçok şeyi iyileştireceğini düşünüyorum. Ondan Nazan Abla diye söz etmek istiyorum. Emin olun abla kelimesinin içini dolduran çok güzide bir insan. Onu çok seviyorum'' ifadeleriyle Nazan Önceli samimi sözlerle andı.